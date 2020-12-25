Milan’ın kralı Çalhanoğlu

Milan'dabu sezon Zlatanİbrahimovic 26 resmi maçın13'ünü sakatlıklar ve Koronavirüsnedeniyle kaçırdı. İsveçli yıldızın yokluğundaİtalyan ekibini sırtlayan isim iseHakan Çalhanoğlu oldu. Milli futbolcumuz,5 gol ve 7 asistlik performansıyla Milan'ınhem Serie A'da liderliği almasında hem deUEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalmasındabaşrolü oynadı. Hakan Çalhanoğlu son olarak3-2 kazanılan Lazio karşılaşmasında 1gol ve 2 asistle takımını 3 puana taşıdı.İtalyan basını da Hakan için "Tatlı birTürk tarzı. 10 numarayı ve başrolühak ediyor" ifadelerinikullandı.