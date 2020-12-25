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Milan’ın kralı Çalhanoğlu

Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Milan’ın kralı Çalhanoğlu
Milan'da bu sezon Zlatan İbrahimovic 26 resmi maçın 13'ünü sakatlıklar ve Koronavirüs nedeniyle kaçırdı. İsveçli yıldızın yokluğunda İtalyan ekibini sırtlayan isim ise Hakan Çalhanoğlu oldu. Milli futbolcumuz, 5 gol ve 7 asistlik performansıyla Milan'ın hem Serie A'da liderliği almasında hem de UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalmasında başrolü oynadı. Hakan Çalhanoğlu son olarak 3-2 kazanılan Lazio karşılaşmasında 1 gol ve 2 asistle takımını 3 puana taşıdı. İtalyan basını da Hakan için "Tatlı bir Türk tarzı. 10 numarayı ve başrolü hak ediyor" ifadelerini kullandı.

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Milan’ın kralı Çalhanoğlu
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