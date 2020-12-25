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Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı

() (), Medipol 'in ile oynadığı mücadelede gören Rafael'in cezasını kaldırdı.

AA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 15:13 ABONE OL
PFDK Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Rafael'in cezasını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'in, Rafael'in cezasının kaldırılmasına yönelik talebinin kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlk sarı kart, kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına, Hukuk Müşavirliği tarafından konulan idari tedbirin kaldırılmasına, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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PFDK Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı
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