Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor, sahasında 158 gün sonra kazandı

, sahasında 158 gün sonra kazandı

’de son iç saha galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında ’ni 2-0 mağlup ederek alan DG , 158 günlük galibiyet özlemini yine bir Gençlerbirliği müsabakasıyla sonlandırdı.

İHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 14:38 ABONE OL
Sivasspor, sahasında 158 gün sonra kazandı

Süper Lig'de son iç saha galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek alan DG Sivasspor, 158 günlük galibiyet özlemini yine bir Gençlerbirliği müsabakasıyla sonlandırdı.

Bu sezon lige kötü başlangıç yapan Sivasspor, iç sahadaki 158 günlük galibiyet özlemini, Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçta sonlandırmayı başardı.
Kırmızı-beyazlılar, Sivas'ta en son geçen sezon Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz 2020 tarihinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenmişti. Yiğidolar, bu maçtan sonra ligde sahasındaki 6 maçta 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak kötü bir grafik çizdi.

Evinde 6 maçtır galip gelemeyen kırmızı-beyazlılar, dün oynanan karşılaşmada Max Gradel, Hakan Arslan ve Mustapha Yatabare'nin golüyle Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek 158 gün sonra evinde kazandı.

Yiğidolar'ın bu sezon sahasında oynadığı maçlar şöyle:

Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 2
Sivasspor: 0 - Ankaragücü: 0
Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 2
Sivasspor: 1 - Galatasaray: 2
Sivasspor: 0 - Göztepe: 1
Sivasspor: 0 - Alanyaspor:0
Sivasspor: 3 - Gençlerbirliği:1

EN ÇOK OKUNANLAR

Dr. Ümit Aktaş açıkladı! Corona virüsten korunmak için her gün bu besini tüketin!
AÖL sınavları ne zaman, online mi olacak? MEB ile 2020 Açık lise AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi!
SON DAKİKA: 2021 TÜİK Asgari ücret Ocak zammı için önerisini açıkladı! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
Son dakika: Sabiha Gökçen'e iniş yapan Pegasus uçağının düşmesi ile ilgili kritik rapor tamamlandı: Kusurlu bulundular
Son Dakika: Yeşilçam'ın en güzel kötü kadını Lale Belkıs'tan yıllar sonra gelen itiraf! Lale Belkıs "10 kere kürtaj oldum" demişti ama...
Oyuncu Arda Öziri genç yaşta hayata veda etmişti... Ölen arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısı ile evlenen oyuncu Balamir Emrem tepki çekti! Balamir Emrem'e 'Arda Öziri ile olan fotoğraflarını sil' yorumu...
SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye Ocak zammı müjdesi geldi! En düşük ve en yüksek SSK, BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
BİM 29-30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!
Uzmanlar açıkladı! Bu çalışma Covid-19’dan kurtulmayı sağlayabilir
'Daha önce de denendi ve başarılı oldu' dedi! İstanbul için son dakika önerisi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor, sahasında 158 gün sonra kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA