Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 15. haftanın maç programı ve fikstürü

Süper Lig'de 15. hafta başlıyor. Göztepe ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak mücadele ile başlayacak olan hafta, Antalyaspor-Hatayspor maçı ile sona erecek. Haftanın en önemli mücadelesinde ise gözler Trabzon'da olacak. Zira, dev derbide Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. İşte, Süper Lig'de 15. haftanın maç programı...

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

26 Aralık Cumartesi:

16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

27 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)

19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

28 Aralık Pazartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

Bay: Fenerbahçe