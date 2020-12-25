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'de tedavi zamanı

Ligde hafta sonunu bay geçecek olan 'de, 4 Ocak’taki sınavına kadar eksikler dönecek. Sarı-lacivertlilerde 27 günde 9 maçlık zorlu seriye tam kadro olarak hazırlanacak.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Fenerbahçe'de tedavi zamanı

Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle yoğun bakımdan çıkan Fenerbahçe için hayata dönüş operasyonu başladı. Sarı-lacivertliler bu hafta sonunu bay geçecek. İlk maçını 4 Ocak 2021'de Kasımpaşa ile oynayacak olan Fenerbahçe bu mücadeleye kadar toparlanma fırsatı elde etmiş olacak.

Başakşehir karşısında hakem tartışmaları arasında alınan galibiyetin ardından futbolcular mental anlamda rahat bir nefes aldı. Bunun dışında sakat oyuncuların büyük çoğunluğu Kasımpaşa maçına kadar takıma katılmış olacak. Valencia, Perotti, Samatta, Sosa gibi isimler sakatlıklarından kurtulmuş halde sahaya çıkacak.

EROL BULUT VE EKİBİ RAHAT BİR NEFES ALDI
Teknik heyet de üzerindeki baskıları attı. Erol Bulut ve ekibi, yoğun eleştirilerin kesilmesiyle daha rahat hareket edecek. Sarı-lacivertli teknik heyet Kasımpaşa maçıyla başlayacak süreci hayli önemsiyor. Fenerbahçe Ocak ayı içerisinde 27 günde tam 8 lig 1 kupa olmak üzere 9 maça çıkacak.

TISSERAND AFFETTİRDİ
Fenerbahçe'de Malatya ve Gaziantep maçlarının eleştirilen ismi Marcel Tisserand Başakşehir maçında gösterdiği performansla kendisini affettirdi. Takımını öne geçiren golü kaydeden Demokratik Kongolu oyuncu, topun geriden sağlıklı çıkarılması konusunda da takıma hayli yardımcı oldu. Teknik direktör Erol Bulut'un Tisserand ve Serdar'ın performansından memnun kaldığı, bu ikiliyi gerekmedikçe bozmayacağı ifade edildi.

KAÇAN GOLLER KORKUTTU
Fenerbahçe'nin son iki maçında 1 gol ve 1 asistle oynayan sağ bek Nazım Sangare, 4-1 kazandıkları Başakşehir karşılaşmasında üzerlerinde büyük bir baskının olduğunu söyledi. Sarılacivertli futbolcu, "Kötü gidiş nedeniyle baskı büyüktü. Ama iyi savaştık, iyi mücadele ettik ve kazandık. İkinci yarı normal bir maç olmadı, o bölümde daha baskılı oynayıp daha fazla gol atabilirdik. Gaziantep maçının ikinci yarısında da iyi oynamıştık. Maç öncesi de toplantı yapıp, 'Geçen maçın ikinci yarısındaki gibi devam edelim' dedik. Ancak ilk yarıda kaçırdığımız gollerden sonra bu maçta da aynı şey başımıza gelecek diye korktum ama olmadı" şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe'de tedavi zamanı
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