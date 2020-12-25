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karşısında 3 puan peşinde

’de çıktığı son iki maçı da kazanıp yükselişe geçen , yarın sahasında konuk edeceği ’ı da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

DHA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 14:29 ABONE OL
Trabzonspor Galatasaray karşısında 3 puan peşinde

Süper Lig'de çıktığı son iki maçı da kazanıp yükselişe geçen Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Galatasaray'ı da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de 7 maçtır namağlup ilerleyen ve son iki maçını kazanarak üst sıralara doğru yeniden yükselişe geçen Trabzonspor, 15'inci hafta mücadelesinde yarın evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak galibiyet serisini ve yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

KAZANAN KADRO İLE DEVAM
Trabzonspor'da bu maç öncesi kadro dışı bırakılan Diabate, Plaza ve Bilal dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Süper Lig'de son iki maçını kazanan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Galatasaray karşısında da Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor müsabakalarını kazanan kadroyu koruyarak maça aynı 11 ile başlaması bekleniyor.

KAZANIRSA BU SEZON İLK OLACAK
Bu arada Trabzonspor yarın Galatasaray karşısından galibiyetle ayrılırsa, bu sezon ilk kez üç maçlık galibiyet serisine imza atacak. Bordo-mavililer bu sezon daha önce Abdullah Avcı'nın ilk göreve başladığı 9 ve 10'uncu haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü karşılaşmalarını kazanarak yine iki maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

MUHTEMEL KADRO
Karadeniz ekibinin muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan - Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok

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Trabzonspor Galatasaray karşısında 3 puan peşinde
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