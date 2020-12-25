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ile ilgileniyor

'de ile karşılaşacak bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor. Devre arasında takıma birçok ismi katması beklenen bordo-mavililerin Fransız ekibi Metz'de forma giyen ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 00:11 Son Güncelleme: 26.12.2020 00:15 ABONE OL
Trabzonspor Mamadou Fofana ile ilgileniyor

Süper Lig'de son olarak Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, ligin 15. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer bir yandan da transfer çalışmalarına hız erdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda çalışmalara başlayan Fırtına, devre arasını iple çekiyor.

Trabzonspor'un hedefinde olan isim ise bir dönem Alanyaspor'da forma giyen Metz'de forma giyen Mamadou Fofana...

TRT Spor'un haberine göre bordo-mavililer Fofana'yı kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

22 yaşındaki futbolcu bu sezon Metz'de 8'i ilk 11 olmak üzere 11 maçta görev aldı.

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Trabzonspor Mamadou Fofana ile ilgileniyor
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