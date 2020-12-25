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Türk hakemler beni çok şaşırttı

"İlk geldiğimde fauller konusunda şaşkınlığa uğradım. 'da temaslara açık. Burada ise daha çabuk faul ve kart veriliyor" "Doğru yoldayız ve ilerliyoruz. Takım bütünlüğünü sağladığımızı düşünüyorum. Çok çalışıyoruz. Sezon sonunda umuyoruz ki istediğimiz yerde oluruz"

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
Türk hakemler beni çok şaşırttı
Ligde yarın Galatasaray ile çok önemli bir maça çıkacak olan Trabzonspor'da Brezilyalı futbolcu Flavio dün basının karşısına çıktı. İdman öncesi soruları yanıtlayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca hep savaştığını belirterek, "Buraya gelene kadar hedeflerim doğrultusunda hep savaştım. Burada da farklı olmayacak. Her şans bulduğumda takıma yardımcı olabilmek için çalışacağım. Taraftarlar da bunu görecektir" dedi.

ARTIK UYUM SAĞLADIM
İlk geldiğinde hakemlerin verdiği faullerle ilgili sıkıntı yaşadığını kaydeden Flavio, "Fauller konusunda şaşkınlığa uğradım. Brezilya'da futbol temaslara daha açık. Burada daha çabuk faul verildiğini, kart verildiğini gördüm. Kırmızı kartlar sebebiyle de sıkıntı çektiğimi söyleyebilirim. Sonra uyum sağladım" diye konuştu.

AVCI TAKIMA HAZIR GELDİ
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelirken tespitleri olduğunu söyleyen Flavio "İlk gözlemi, savunmadaki sıkıntıydı. Bu konuda ilk çalışmaları yaptı. Son 6 maçta çok az gol yiyen bir takım olduk. Daha da başarılı bir tablo göreceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.

ZAMANA İHTİYAÇ VAR
Flavio sistemin değişmesi için zamana ihtiyaç olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Doğru yoldayız ve ilerliyoruz. Bunu sahaya baktığınızda görmek mümkün. Takım bütünlüğünü sağladığımızı düşünü- yorum. Önümüzde bir süreç var. Sezon sonunda umuyoruz ki istediğimiz yerde oluruz."

Yarınki Galatasaray maçını değerlendiren Flavio, "Kolay olmayacak ama kendimize güveniyoruz. Kazanmak istiyoruz" dedi.

Diabate, Plaza ve Bilal'in kadro dışı kalmasını da değerlendiren Flavio "Alınan kararlara saygı duymalıyız" diye konuştu.

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Türk hakemler beni çok şaşırttı
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