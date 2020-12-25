Türk hakemler beni çok şaşırttı

Ligde yarın Galatasaray ile çok önemli bir maça çıkacak olan Trabzonspor'da Brezilyalı futbolcu Flavio dün basının karşısına çıktı. İdman öncesi soruları yanıtlayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca hep savaştığını belirterek,dedi.İlk geldiğinde hakemlerin verdiği faullerle ilgili sıkıntı yaşadığını kaydeden Flavio, "Fauller konusunda şaşkınlığa uğradım. Brezilya'da futbol temaslara daha açık. Burada daha çabuk faul verildiğini, kart verildiğini gördüm.Sonra uyum sağladım" diye konuştu.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelirken tespitleri olduğunu söyleyen Flavio "İlk gözlemi, savunmadaki sıkıntıydı. Bu konuda ilk çalışmaları yaptı.Daha da başarılı bir tablo göreceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.Flavio sistemin değişmesi için zamana ihtiyaç olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Doğru yoldayız ve ilerliyoruz.Takım bütünlüğünü sağladığımızı düşünü- yorum. Önümüzde bir süreç var. Sezon sonunda umuyoruz ki istediğimiz yerde oluruz."Yarınki Galatasaray maçını değerlendiren Flavio, "Kolay olmayacak ama kendimize güveniyoruz. Kazanmak istiyoruz" dedi.Diabate, Plaza ve Bilal'in kadro dışı kalmasını da değerlendiren Flavio "Alınan kararlara saygı duymalıyız" diye konuştu.