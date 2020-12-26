Abdullah Avcı: G.Saray'ı yenersek önemli bir eşiği atlarız

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma öncesinde bordo-mavililerin deneyimli teknik adamı Abdullah Avcı, değerlendirmelerde bulundu.

İşte o sözler...

"Sonuçlar anlamında yukarıya doğru ivmeleniyoruz. Son maçtan sonra 3 günü toparlanmayla geçirdik. Ekuban'ın bizimle olamayacağı sabah netleşti. Tüm planlarımızı dinlenerek zihinsel ve fiziksel olarak bugüne hazırlanmak üzerineydi. Yoğun haftalardayız.

Herkesi ayakta tutmaya çalışan bu oyunda kavga etmeyelim. İnsanlar evlerinde otururken doğru mesajlar, doğru oyunlar, gülen yüzler verelim. Kaotik olmasın. Ricam bu.

Ekuban bizim için çok önemli. 13-14 oyuncuyla devam ediyoruz. Yusuf sakatlıktan çıktı. Bölgesel olarak doğru oyuncu. Oyun planında değişiklik yok.

Zamanı hızla sonuç alarak iyi değerlendiriyoruz. Kazanırsak önemli bir eşik atlayacağız. Coşkumuz, oyunumuz, planımız, isteğimiz, arzumuz olacak"