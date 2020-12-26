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'dan transfer sözleri! "G.Saray'da kalmak istiyorum"

, deplasmanda 'u ve 'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımdaki başarılı futboluyla göze çarpan , müsabaka sonrası değerlendirmelerde bulundu. Faslı yıldız, gelecek sezon da takıma kalmak istediğini ifade etti.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 22:16 Son Güncelleme: 26.12.2020 22:34 ABONE OL
Belhanda'dan transfer sözleri! G.Saray'da kalmak istiyorum

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Trabzonspor derbisini kazanarak kritik bir 3 puana imza attı.

Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan galibiyeti getiren golleri atarken, Belhanda da oynadığı futbolla beğeni topladı.

Maçın ardından değerlendirmelerde buluna Faslı orta saha, "Açıkçası burası oynaması zor bir deplasman. Buraya 4. gelişim ve ilk kez kazandık. Takımımla gurur duyuyorum. Lider dönüyoruz." dedi.

Belhanda, sezon sonunda kontratının sona ereceğinin hatırlatılması üzerine ise, "Henüz sezon bitmedi. Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum ama bu sadece benim karar verebileceğim bir şey değil." ifadelerini kullandı.

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Belhanda'dan transfer sözleri! "G.Saray'da kalmak istiyorum"
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