Belhanda'dan transfer sözleri! "G.Saray'da kalmak istiyorum"

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Trabzonspor derbisini kazanarak kritik bir 3 puana imza attı.

Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan galibiyeti getiren golleri atarken, Belhanda da oynadığı futbolla beğeni topladı.

Maçın ardından değerlendirmelerde buluna Faslı orta saha, "Açıkçası burası oynaması zor bir deplasman. Buraya 4. gelişim ve ilk kez kazandık. Takımımla gurur duyuyorum. Lider dönüyoruz." dedi.

Belhanda, sezon sonunda kontratının sona ereceğinin hatırlatılması üzerine ise, "Henüz sezon bitmedi. Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum ama bu sadece benim karar verebileceğim bir şey değil." ifadelerini kullandı.