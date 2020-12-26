Beşiktaş ilk yarıyı lider bitirebilir

Sergen Yalçın, VAR ve Halis Özkahya konusunda haklı. Özkahya'nın protokolü neden uygulamadığını, peşinen karar verdiğini sordu.Kaybetse bunun yarısını Özkahya'ya, yarısını da Sergen hocaya yazardım. A.Gücü'nün özellikle ilk yarıda bulduğu pozisyonlar var. Çoğu Beşiktaş'ın solundan. N'Sakala'nın kademe hataları ve oyuncu kaçırmasından.Beşiktaş aldığı bu önemli 3 puanla zirveye adım adım yaklaşmakta. Attıkları gol duran top kaynaklı.Halis Özkahya, Larin'in sayılmayan golünde düdüğünü erken çalmamalıydı. Golü vermeli, VAR uyardığında iptal etmeliydi.Beşiktaş, Ankara'daiyi oynamadı ama büyük takım refleksiylekazanmayı başardı.Beşiktaş, Ankara'da 3 puanı 7 hücum girişimiyle hanesine yazdırdı. Bunun gelecek maçlara yetmeyeceğinin teknik direktör Sergen Yalçın da farkında.VAR konusundaki eleştirilerine elbette ki katılıyorum. Beşiktaş, De Souza ve Atiba gibi bir duvarın önüne çilingiri ara transferde bulursa Sergen Yalçın daha mutlu ve başarılı bir teknik adam olur.Bugün iyi oynayan değil, "kazanan takım" olmak önemli. Beşiktaş bunu başardı.Beklenmedik tek sonuç;Fenerbahçe'nin Başakşehir'i yenmesiydi.Kırılma maçıydı. Erol Bulut da oyuncular darahat bir nefes aldı.Başakşehir maçınıkazanan Erol Bulut henüz sınıfı geçmediama devamsızlıktan kalmaktan kurtuldu diyebiliriz.Geçen sezon Abdullah Avcı da benzerbir bıçak sırtı ile Alanya'ya karşı oynamış,kazanmış ve koltuğunu korumuştu.Fenerbahçe teknikdirektörü olmak idman verip, 11'i, taktiğibelirlemekten çok daha fazlasıdır.Başakşehir galibiyetiErol Bulut'a sınıf geçirtmez. Çünkü hakemBulut'a 4,5'tan 5 yaparak idare etti. F.Bahçerakibine çok pozisyon verdi, skor üzerindenokumak hata olur.Ben rakip 9 kişi kaldıktan sonra atılangollerin ardından F.Bahçeli futbolcuların sevinçleriniabartılı ve suni buluyorum.F.Bahçe uzun biraradan sonra kazandı ama bu maçta öne çıkanhakem hataları. Oynanan oyun sorunların devamettiğini göstermekte.Olumlu olantaraf ise takım ruhuyla mücadele etmek.Galatasaray Terim'siz kazandı. Ancak Belhanda sorumsuz oynadı, oyuncular çok pas hatası yaptı. Terim'in kulübede olması oyuncuların daha disiplinli olmasını sağlar.Galatasaray kazanarak toparlanma sürecine girdi.G.Saray, Taylan'ın müthiş süpürücülüğü sayesinde santrfor arkasındaki dört yetenekli ama hızlı adamıyla topu hızlı koşturduğu sürece rakiplerini sıkıntıya sokar ama onların kurduğu her cümlenin son noktasını koyacak adam Diagne değil.. Adem Büyük takımda kalsa bugün en az 4-5 puan fazlaları olurdu. Çünkü 1. santrforları Falcao'nun taraftarlardan farkı, maçları tribünde izliyor olması...Galatasaray'ın Göztepe maçında aldığı skorda en büyük pay Göztepe'nin taktik anlayışı. Terim'in oyun felsefesi, ilk yarım saatte önde baskı ve defansı dengesiz yakalayıp sonuca gitme.Taylan yine öne çıkan isim, yalnız oyuncuların çoğunda fiziksel yetersizlik var.