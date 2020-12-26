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ilk yarıyı lider bitirebilir

, Ankara’da aldığı önemli 3 puanla zirveye adım adım yaklaşıyor

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Beşiktaş ilk yarıyı lider bitirebilir
SORU: Beşiktaş, Vida'yla Ankaragücü'nü geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın yine VAR'a çattı. Ne diyeceksiniz?

FATİH DOĞAN: Sergen Yalçın, VAR ve Halis Özkahya konusunda haklı. Özkahya'nın protokolü neden uygulamadığını, peşinen karar verdiğini sordu. Hakikaten neden? Ya Beşiktaş kaybetseydi? Kaybetse bunun yarısını Özkahya'ya, yarısını da Sergen hocaya yazardım. A.Gücü'nün özellikle ilk yarıda bulduğu pozisyonlar var. Çoğu Beşiktaş'ın solundan. N'Sakala'nın kademe hataları ve oyuncu kaçırmasından. Rıdvan'la N'Sakala farkı net görüldü. Adres belli, maceraya gerek yok.

İSKENDER GÜNEN: Beşiktaş aldığı bu önemli 3 puanla zirveye adım adım yaklaşmakta. Attıkları gol duran top kaynaklı. Topa daha fazla sahip oldular ama final pası yetersizliğinden istedikleri gol pozisyonlarını üretemediler. Şu an ilk yarıyı lider bitirme şansları olduğunu düşünüyorum.

LEVENT TÜZEMEN: Halis Özkahya, Larin'in sayılmayan golünde düdüğünü erken çalmamalıydı. Golü vermeli, VAR uyardığında iptal etmeliydi. Belki VAR uyarmayacaktı. VAR'ın olduğu yerde hakemlerin kafasına göre hareket etme lüksü yok. Beşiktaş, Ankara'da iyi oynamadı ama büyük takım refleksiyle kazanmayı başardı. Vida'nın geri dönüşü savunmayı da toparladı.

YALÇIN HADDİNİ BİLİYOR

BÜLENT TİMURLENK: Beşiktaş, Ankara'da 3 puanı 7 hücum girişimiyle hanesine yazdırdı. Bunun gelecek maçlara yetmeyeceğinin teknik direktör Sergen Yalçın da farkında. Sergen Yalçın, eksiklerini biliyor ve haddini bilen bir oyun felsefesi var. VAR konusundaki eleştirilerine elbette ki katılıyorum. Beşiktaş, De Souza ve Atiba gibi bir duvarın önüne çilingiri ara transferde bulursa Sergen Yalçın daha mutlu ve başarılı bir teknik adam olur.

GÜRCAN BİLGİÇ: Bugün iyi oynayan değil, "kazanan takım" olmak önemli. Beşiktaş bunu başardı. Üç günde bir maç sürecinde, her hafta bir viraj. Puanlar bu kadar yakınken, tökezlediğin anda kimse kaldırmak için elini uzatmıyor.

SINIFTA KALMAKTAN KURTULDU

SORU: F.Bahçe, hakem kararlarının çok konuşulduğu maçta Başakşehir'i yendi. Sizce bu galibiyetle Erol Bulut sınıfı geçti mi?

GÜRCAN BİLGİÇ: Beklenmedik tek sonuç; Fenerbahçe'nin Başakşehir'i yenmesiydi. Kırılma maçıydı. Erol Bulut da oyuncular da rahat bir nefes aldı.

BÜLENT TİMURLENK: Başakşehir maçını kazanan Erol Bulut henüz sınıfı geçmedi ama devamsızlıktan kalmaktan kurtuldu diyebiliriz. Geçen sezon Abdullah Avcı da benzer bir bıçak sırtı ile Alanya'ya karşı oynamış, kazanmış ve koltuğunu korumuştu. Avcı'nın yaşadığı sonu yaşamaması için Erol Bulut'un sorunları ifade edenlere isyan etmek yerine sorunları çözmesi gerekiyor. Fenerbahçe teknik direktörü olmak idman verip, 11'i, taktiği belirlemekten çok daha fazlasıdır.

LEVENT TÜZEMEN: Başakşehir galibiyeti Erol Bulut'a sınıf geçirtmez. Çünkü hakem Bulut'a 4,5'tan 5 yaparak idare etti. F.Bahçe rakibine çok pozisyon verdi, skor üzerinden okumak hata olur. Gustavo'yu skandal bir yönetim gösteren Bahattin Şimşek oyundan atsaydı skor tam tersine olur, Başakşehir kazanırdı. Ben rakip 9 kişi kaldıktan sonra atılan gollerin ardından F.Bahçeli futbolcuların sevinçlerini abartılı ve suni buluyorum.

İSKENDER GÜNEN: F.Bahçe uzun bir aradan sonra kazandı ama bu maçta öne çıkan hakem hataları. Oynanan oyun sorunların devam ettiğini göstermekte. Hücum organizasyonlarında bir türlü gerekli yeterlilik yok, sadece Caner'in ortaları dışında başka bir planları şu anda mevcut değil. Olumlu olan taraf ise takım ruhuyla mücadele etmek.

ADEM BÜYÜK KALSAYDI GALATASARAY FARK ATARDI

SORU: G.Saray, zorlu Trabzon sınavı öncesi Göztepe'yi yendi. Nasıl buldunuz sarı-kırmızılı ekibi?

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray Terim'siz kazandı. Ancak Belhanda sorumsuz oynadı, oyuncular çok pas hatası yaptı. Terim'in kulübede olması oyuncuların daha disiplinli olmasını sağlar. Çünkü Terim söylemleri ve eylemleriyle oyuncular üzerinde çok etkilidir. Galatasaray kazanarak toparlanma sürecine girdi.

BÜLENT TİMURLENK: G.Saray, Taylan'ın müthiş süpürücülüğü sayesinde santrfor arkasındaki dört yetenekli ama hızlı adamıyla topu hızlı koşturduğu sürece rakiplerini sıkıntıya sokar ama onların kurduğu her cümlenin son noktasını koyacak adam Diagne değil.. Adem Büyük takımda kalsa bugün en az 4-5 puan fazlaları olurdu. Çünkü 1. santrforları Falcao'nun taraftarlardan farkı, maçları tribünde izliyor olması...

İSKENDER GÜNEN: Galatasaray'ın Göztepe maçında aldığı skorda en büyük pay Göztepe'nin taktik anlayışı. Terim'in oyun felsefesi, ilk yarım saatte önde baskı ve defansı dengesiz yakalayıp sonuca gitme. Bu maçta Galatasaray'ın attığı ilk iki gol savunmanın büyük hatalarından kaynaklandı. Taylan yine öne çıkan isim, yalnız oyuncuların çoğunda fiziksel yetersizlik var.

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Beşiktaş ilk yarıyı lider bitirebilir
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