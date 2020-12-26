Beşiktaş ilk yarıyı lider bitirebilir

SORU: Beşiktaş, Vida'yla Ankaragücü'nügeçti. Teknik direktör Sergen Yalçınyine VAR'a çattı. Ne diyeceksiniz?
FATİH DOĞAN: Sergen Yalçın, VAR ve Halis Özkahya konusunda haklı. Özkahya'nın protokolü neden uygulamadığını, peşinen karar verdiğini sordu. Hakikatenneden? Ya Beşiktaş kaybetseydi? Kaybetse bunun yarısını Özkahya'ya, yarısını da Sergen hocaya yazardım. A.Gücü'nün özellikle ilk yarıda bulduğu pozisyonlar var. Çoğu Beşiktaş'ın solundan. N'Sakala'nın kademe hataları ve oyuncu kaçırmasından. Rıdvan'laN'Sakala farkı net görüldü. Adresbelli, maceraya gerek yok.
İSKENDER GÜNEN: Beşiktaş aldığı bu önemli 3 puanla zirveye adım adım yaklaşmakta. Attıkları gol duran top kaynaklı. Topadaha fazla sahip oldular ama finalpası yetersizliğinden istediklerigol pozisyonlarını üretemediler. Şu an ilk yarıyı lider bitirmeşansları olduğunu düşünüyorum.
LEVENT TÜZEMEN: Halis Özkahya, Larin'in sayılmayan golünde düdüğünü erken çalmamalıydı. Golü vermeli, VAR uyardığında iptal etmeliydi. Belki VAR uyarmayacaktı. VAR'ın olduğu yerde hakemlerin kafasınagöre hareket etme lüksü yok. Beşiktaş, Ankara'daiyi oynamadı ama büyük takım refleksiylekazanmayı başardı. Vida'nın geri dönüşüsavunmayı da toparladı.
YALÇIN HADDİNİ BİLİYOR
BÜLENT TİMURLENK: Beşiktaş, Ankara'da 3 puanı 7 hücum girişimiyle hanesine yazdırdı. Bunun gelecek maçlara yetmeyeceğinin teknik direktör Sergen Yalçın da farkında. Sergen Yalçın,eksiklerini biliyor ve haddini bilenbir oyun felsefesi var. VAR konusundaki eleştirilerine elbette ki katılıyorum. Beşiktaş, De Souza ve Atiba gibi bir duvarın önüne çilingiri ara transferde bulursa Sergen Yalçın daha mutlu ve başarılı bir teknik adam olur.
GÜRCAN BİLGİÇ: Bugün iyi oynayan değil, "kazanan takım" olmak önemli. Beşiktaş bunu başardı. Üç günde bir maç sürecinde,her hafta bir viraj. Puanlar bu kadaryakınken, tökezlediğin anda kimsekaldırmak için elini uzatmıyor.
SINIFTA KALMAKTAN KURTULDU
SORU: F.Bahçe, hakem kararlarının çokkonuşulduğu maçta Başakşehir'i yendi. Sizcebu galibiyetle Erol Bulut sınıfı geçti mi?
GÜRCAN BİLGİÇ: Beklenmedik tek sonuç;Fenerbahçe'nin Başakşehir'i yenmesiydi.Kırılma maçıydı. Erol Bulut da oyuncular darahat bir nefes aldı.
BÜLENT TİMURLENK: Başakşehir maçınıkazanan Erol Bulut henüz sınıfı geçmediama devamsızlıktan kalmaktan kurtuldu diyebiliriz.Geçen sezon Abdullah Avcı da benzerbir bıçak sırtı ile Alanya'ya karşı oynamış,kazanmış ve koltuğunu korumuştu. Avcı'nınyaşadığı sonu yaşamaması için Erol Bulut'unsorunları ifade edenlere isyan etmek yerinesorunları çözmesi gerekiyor. Fenerbahçe teknikdirektörü olmak idman verip, 11'i, taktiğibelirlemekten çok daha fazlasıdır.
LEVENT TÜZEMEN: Başakşehir galibiyetiErol Bulut'a sınıf geçirtmez. Çünkü hakemBulut'a 4,5'tan 5 yaparak idare etti. F.Bahçerakibine çok pozisyon verdi, skor üzerindenokumak hata olur. Gustavo'yu skandal bir yönetimgösteren Bahattin Şimşek oyundan atsaydıskor tam tersine olur, Başakşehir kazanırdı.Ben rakip 9 kişi kaldıktan sonra atılangollerin ardından F.Bahçeli futbolcuların sevinçleriniabartılı ve suni buluyorum.
İSKENDER GÜNEN: F.Bahçe uzun biraradan sonra kazandı ama bu maçta öne çıkanhakem hataları. Oynanan oyun sorunların devamettiğini göstermekte. Hücum organizasyonlarındabir türlü gerekli yeterlilik yok,sadece Caner'in ortaları dışında başka birplanları şu anda mevcut değil. Olumlu olantaraf ise takım ruhuyla mücadele etmek.
ADEM BÜYÜK KALSAYDI GALATASARAY FARK ATARDI
SORU: G.Saray, zorluTrabzon sınavı öncesi Göztepe'yiyendi. Nasıl buldunuzsarı-kırmızılı ekibi?
LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray Terim'siz kazandı. Ancak Belhanda sorumsuz oynadı, oyuncular çok pas hatası yaptı. Terim'in kulübede olması oyuncuların daha disiplinli olmasını sağlar. Çünkü Terimsöylemleri ve eylemleriyleoyuncular üzerinde çok etkilidir. Galatasaray kazanarak toparlanma sürecine girdi.
BÜLENT TİMURLENK: G.Saray, Taylan'ın müthiş süpürücülüğü sayesinde santrfor arkasındaki dört yetenekli ama hızlı adamıyla topu hızlı koşturduğu sürece rakiplerini sıkıntıya sokar ama onların kurduğu her cümlenin son noktasını koyacak adam Diagne değil.. Adem Büyük takımda kalsa bugün en az 4-5 puan fazlaları olurdu. Çünkü 1. santrforları Falcao'nun taraftarlardan farkı, maçları tribünde izliyor olması...
İSKENDER GÜNEN: Galatasaray'ın Göztepe maçında aldığı skorda en büyük pay Göztepe'nin taktik anlayışı. Terim'in oyun felsefesi, ilk yarım saatte önde baskı ve defansı dengesiz yakalayıp sonuca gitme. Bu maçta Galatasaray'ınattığı ilk iki gol savunmanınbüyük hatalarından kaynaklandı. Taylan yine öne çıkan isim, yalnız oyuncuların çoğunda fiziksel yetersizlik var.