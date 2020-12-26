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'nin bu hafta maçı yok mu? Süper Lig 15. haftasında Fenerbahçe'nin maçı neden yok?

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor. Şampiyonluğun iddialı ekiplerinden olan , haftayı bay geçecek. Hâl böyle olunca, 'Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok mu?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Peki, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 08:45 Son Güncelleme: 26.12.2020 08:45 ABONE OL
Fenerbahçe'nin bu hafta maçı yok mu? Süper Lig 15. haftasında Fenerbahçe'nin maçı neden yok?

Süper Lig'de heyecan, 15. hafta ile devam edecek. Fenerbahçe'nin bay geçeceği haftada, birbirinden zorlu mücadeleler oynanacak. Takımlarının bu hafta neden maç yapmayacağını merak eden sarı lacivertliler, 'Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok mu?' sorusunun yanıtı araştırmaya başladı. Bilindiği üzere, Süper Lig'de her hafta bir takım bay geçiyor.

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Fenerbahçe'nin 15. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe bir sonraki maçında Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. 4 Ocak Pazartesi 2021 günü saat 19:00 'da Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı olacak.

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Fenerbahçe'nin bu hafta maçı yok mu? Süper Lig 15. haftasında Fenerbahçe'nin maçı neden yok?
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