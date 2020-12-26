CANLI | Trabzonspor-Galatasaray

Süper Lig'in 15. haftası dev bir derbiye sahne oluyor.

Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı müsabaka beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Karşılaşma öncesinde ligde 13 maça çıkan Galatasaray'ın 26, 14 müsabaka oynayan Trabzonspor'un ise 20 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER...

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Abdülkadir Parmak, Baker, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Djaniny.

Galatasaray: Okan, Omar, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan.

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TERİM CEZALI, DIAGNE'YE VİRÜS ENGELİ...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımının başında yer almıyor. Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapılan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 maç ceza verdi. Trabzonspor müsabakasında Terim'in yerine yedek kulübesinde yönetim yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'de.

Galatasaray'da Senegalli santrfor Mbaye Diagne, ailesinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi pozitif çıktığı için tedbir amaçlı kadroya alınmadı.

Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan aile bireyiyle hastalık sürecinde doğrudan temaslı durumda olan Diagne'ye iki gün arayla yapılan testler negatif sonuçlandı. Buna rağmen Diagne, hem Galatasaraylı hem de Trabzonsporlu futbolcuların sağlığını riske atmamak adına maç kadrosuna dahil edilmedi.

Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, koronavirüs izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra, Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir de kadroda bulunmadı.

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MARCAO DÖNDÜ...

Ligin 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve 14. haftadaki Göztepe maçında takımda yer alamayan Marcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü. Luyindama yedek kulübesine çekilirken Marcao, Donk ile stoperde görev yaptı.

FALCO 8 MAÇ SONRA

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, 2 ay sonra maç kadrosuna alındı. Galatasaray'da son olarak ligin 6. haftasında 24 Ekim'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının kadrosunda yer alan 34 yaşındaki futbolcu, sonrasındaki 8 resmi müsabakada forma giyemedi.

Söz konusu müsabakaların 1'inde cezalı olan Falcao, kalan süreçte 7 karşılaşmayı ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

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KADRODA 2 DEĞİŞİKLİK...

Sarı-kırmızı takım, Trabzonspor karşısına geçen haftaki Göztepe maçının başlangıç kadrosunda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Göztepe karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Luyindama'nın yerine Marcao, Diagne'nin yerine de Oğulcan Çağlayan görev yaptı