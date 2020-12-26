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karantinaya 11'e

maçı öncesi ailesinde pozitif vakaya rastlanan Senegalli golcü tedbir amaçlı olarak kadrodan çıkarıldı. Bu gelişme üzerine ’da iyileşen ’nun ’den sonra ilk kez forma giymesi bekleniyor.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Diagne karantinaya Falcao 11'e

Trabzon'a Muslera, Fatih Öztürk, Emre Taşdemir, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Babel ve Diagne'den yoksun giden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim de cezası nedeniyle tribünde oturacak. Terim, Trabzonspor karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalarda özellikle şu detaylar üzerinde durdu:

1- Cezası biten Marcao ilk 11'e dönüyor ve top kayıpları ile dikkat çeken Luyindama kulübeye çekiliyor. Göbekte Marcao-Donk ikilisi var...

2- Fatih Terim Luyindama-Marcao dışında Göztepe'yi 3-1 yenen takımda başka hamle düşünmüyordu ancak Diagne'nin karantinaya alınması planları değiştirdi. İleri uçta Falcao'nun forma giymesi bekleniyor. Ancak son karar maç saatinde verilecek ve Oğulcan da bir diğer aday. Falcao oynarsa bu 24 Ekim'deki Erzurum maçından sonra ilk sınavı olacak.

3- Karagümrük'ün Taylan'a yaptığı baskı ders oldu. Feghouli'ye göre savunması daha kuvvetli Belhanda'dan orta sahada Taylan'a yakın oynaması ve yardıma gitmesi istendi.

4- Üç gündür korner ve frikik çalışması yapan Galatasaray'da Belhanda ile Emre Kılınç değişmeli olarak duran topları kullanacak.

5- Eksiklerden dolayı kulübe hamlesi kısıtlı olan sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba ve Ömer Bayram da skora göre dakika alacak.

6- Trabzonspor'u analiz eden Terim, duran toplarda Vitor Hugo'ya, akan oyunda Nwakaeme ve Ekuban'a özel önlem alacak.

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Diagne karantinaya Falcao 11'e
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