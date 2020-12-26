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'dan 'a 400 bin Euro!

'nın takımında forma giyen milli sol bek Umut Meraş, 'ın gündeminde. Sarı-kırmızılıar bu transferi gerçekleştirirse, 'un kasasına da para girecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 12:31 ABONE OL
Galatasaray'dan Bursaspor'a 400 bin Euro!
Geçen sezon Bursaspor'dan Fransa'nın Le Havre takımına giden Umut Meraş'ın Galatasaray'a transfer olması gündemde. Yeşil-beyazlı kulüp, yaptığı sözleşme doğrultusunda milli futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 15 pay alacak.

Maddi sıkıntılar çeken TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a, Umut Meraş'tan güzel haber geldi. Geçen sezon takımdan ayrılarak Fransız ekiplerinden Le Havre'ye transfer olan genç futbolcunun, devre arasında Galatasaray'a transfer olması gündeme geldi. Olası transfer sonrası verilecek bonservis bedelinden ise Bursaspor da yararlanacak. Yeşil-beyazlı kulüp, milli futbolcunun sözleşmesine, 'Bir sonraki transferden yüzde 15 pay alırız' maddesini koydurmuştu. Söz konusu transferde Bursaspor'un kasasına 300-400 bin Euro arasında bir meblağın girmesi bekleniyor.

Umut Meraş ile Galatasaray dışında birçok kulübün ilgilendiği de belirtiliyor.

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Galatasaray'dan Bursaspor'a 400 bin Euro!
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