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Galatasaraylı 'dan büyük fedekarlık! İşte yeni sözleşmesi

Son dakika transfer haberleri... Sarı kırmızılı takım ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Younes , takımda kalıyor. Faslı yıldızın yeni sözleşmede büyük bir fedakarlığa imza atacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 10:46 Son Güncelleme: 26.12.2020 11:03 ABONE OL
Galatasaraylı Belhanda'dan büyük fedekarlık! İşte yeni sözleşmesi

'a geldiğinden beri inişli çıkışlı bir grafik çizen Younes , eleştirilerin de hep odağında olmuştu.

Galatasaraylı Belhanda'dan büyük fedekarlık! İşte yeni sözleşmesi

Ancak sarı-kırmızılılarda 10 numarayı sırtına geçirdikten sonra iki şampiyonluk yaşayan bu sezon da 'in en önemli silahlarından biri olan tecrübeli orta sahayla mevcut şartlarda yerinin dolması zor olduğundan yeni kontrat yapılmasına sıcak bakılıyor.

Galatasaraylı Belhanda'dan büyük fedekarlık! İşte yeni sözleşmesi

Bu bağlamda sezon sonu takımdaki sözleşmesi sona erecek olan Younes ve temsilcisi başkanla görüşmek için kulübün yolunu tuttu.

Galatasaraylı Belhanda'dan büyük fedekarlık! İşte yeni sözleşmesi

Başkanı ile takımın 10 numarası arasında son derece olumlu bir görüşme gerçekleşti.

Galatasaraylı Belhanda'dan büyük fedekarlık! İşte yeni sözleşmesi

Kariyerine 'da devam etmek istediğini, 'a çok alıştığını belirten yıldız futbolcuya başkan iki yıllık sözleşme önerdi.

Galatasaraylı Belhanda'dan büyük fedekarlık! İşte yeni sözleşmesi

YARI YARIYA İNDİRİM YAPMAYI KABUL ETTİ!
Ajansspor'un haberine göre, görüşmede eski kırgınlıklar bir tarafa bırakılırken, Younes yarı yarıya bir indirim yapmayı kabul etti.

Galatasaraylı Belhanda'dan büyük fedekarlık! İşte yeni sözleşmesi

Bu fedakarlığı karşılığında 'nın sürekli gündeme getirilen mevcut sözleşmesinin tüm gereklilikleri aynen yerine getirilecek.

Galatasaraylı Belhanda'dan büyük fedekarlık! İşte yeni sözleşmesi

4 sezondur forması giyen Younes sarı-kırmızılı forma altında 2 lig, bir süper kupa bir de kazandı. Belhanda'nın Galatasaray'da 18 gol attı.

Galatasaraylı Belhanda'dan büyük fedekarlık! İşte yeni sözleşmesi

Faslı yıldız 'dan senelik 3.35 milyon Euro garanti ücret alıyor. Buna ek olarak ve müsabakalarında aldığı her bir puan için 5 bin Euro prim ödeniyor. Ayrıca oyuncunun görev aldığı maçlarda kazandığı her 25 puan sonrası ekstra 100 bin Euro prim ödemesi yapılıyor.

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Galatasaraylı Belhanda'dan büyük fedekarlık! İşte yeni sözleşmesi
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