Galatasaraylı Belhanda'dan büyük fedekarlık! İşte yeni sözleşmesi

Faslı yıldız Galatasaray'dan senelik 3.35 milyon Euro garanti ücret alıyor. Buna ek olarak TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında aldığı her bir puan için 5 bin Euro prim ödeniyor. Ayrıca oyuncunun görev aldığı maçlarda kazandığı her 25 puan sonrası ekstra 100 bin Euro prim ödemesi yapılıyor.