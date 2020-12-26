Galatasaraylı Belhanda'dan büyük fedekarlık! İşte yeni sözleşmesi

Galatasaray'a geldiğinden beri inişli çıkışlı bir grafik çizen Younes Belhanda, eleştirilerin de hep odağında olmuştu.
Ancak sarı-kırmızılılarda 10 numarayı sırtına geçirdikten sonra iki şampiyonluk yaşayan bu sezon da Fatih Terim'in en önemli silahlarından biri olan tecrübeli orta sahayla mevcut şartlarda yerinin dolması zor olduğundan yeni kontrat yapılmasına sıcak bakılıyor.
Bu bağlamda sezon sonu takımdaki sözleşmesi sona erecek olan Younes Belhanda ve temsilcisi başkanla görüşmek için kulübün yolunu tuttu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile takımın 10 numarası Belhanda arasında son derece olumlu bir görüşme gerçekleşti.
Kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini, İstanbul'a çok alıştığını belirten yıldız futbolcuya başkan iki yıllık sözleşme önerdi.
YARI YARIYA İNDİRİM YAPMAYI KABUL ETTİ!
Ajansspor'un haberine göre, görüşmede eski kırgınlıklar bir tarafa bırakılırken, Younes Belhanda yarı yarıya bir indirim yapmayı kabul etti.
Bu fedakarlığı karşılığında Belhanda'nın sürekli gündeme getirilen mevcut sözleşmesinin tüm gereklilikleri aynen yerine getirilecek.
4 sezondur Galatasaray forması giyen Younes Belhanda sarı-kırmızılı forma altında 2 lig, bir süper kupa bir de Türkiye Kupası kazandı. Belhanda'nın Galatasaray'da 18 gol attı.
Faslı yıldız Galatasaray'dan senelik 3.35 milyon Euro garanti ücret alıyor. Buna ek olarak TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında aldığı her bir puan için 5 bin Euro prim ödeniyor. Ayrıca oyuncunun görev aldığı maçlarda kazandığı her 25 puan sonrası ekstra 100 bin Euro prim ödemesi yapılıyor.