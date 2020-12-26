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Gelen gideni aratmadı

Gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Aboubakar (8), Burak’ın boşluğunu doldurdu. Asist krallığında lider olan Ghezzal (5) ise Diaby ve Boeteng’i şimdiden unutturdu. Josef, Rosier ve Welinton da başarılı futbollarıyla takıma önemli katkı yaptı

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Gelen gideni aratmadı

Beşiktaş, topladığı 25 puanla zirve yarışında iddialı konuma gelirken, bu başarıda yeni transferlerin payı büyük oldu. 8 kez ağları havalandırarak gol krallığı yarışında ilk sıraya yükselen Aboubakar, üzerindeki soru işaretlerini silip, Lille giden Burak Yılmaz'ın boşluğunu şimdiden doldurdu. 5 gol pası ile asist krallığı yarışında zirveye oturan Ghezzal ise geçtiğimiz sezon mevkiinde görev yapan Diaby ve Boateng'i unutturdu.

JOSEF FARKINI HİSSETTİRİYOR

Ghezzal ayrıca maç başına 2.7 kilit pas ve 2.6 orta performanslarıyla da ligin 3 numarası oldu. Beşiktaş'ın dikkat çeken bir başka ismi ise Josef de Souza. Arap Yarımadası'ndan gelmesine rağmen fizik gücü ile dikkat çeken Brezilyalı orta saha, maç başına 2.9 top çalma ortalamasıyla en iyi 3. oyuncu konumuna geldi. Ayrıca Gökhan Gönül'ün ayrılışı sonrası sağ beke transfer edilen Rosier de (2.4) bu alanda en iyi 6. isim olmayı başardı.

İKİ GENÇ OYUNCU İLK 6 İÇİNDE

Welinton ise Vida ile birlikte ligin en başarılı pasörleri arasında yer aldı. Vida maç başına 67.2'lik pas karnesiyle ligde 3., Welinton da 64.6'lık değeriyle 6. sırada buluyor. 19 yaşındaki Ersin maç başına 1.1'lik gol yeme karnesiyle Karius sonrası kalede güven verirken bu değerde 6. sıraya yerleşti. Caner'in gidişi sonrası sol bekte şans bulan Rıdvan Yılmaz 2.4 net müdahale ortalaması yakalayıp akranı Ersin gibi 6. oldu.

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Gelen gideni aratmadı
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