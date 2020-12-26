Haber hattı

PFDK, Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede çift sarıdan kırmızı kart gören Rafael'in cezasını kaldırdı. Hakem Bahattin Şimşek, Rafael'e, Thiam'a faul yaptığı gerekçesiyle sarı kart göstermiş, Brezilyalı futbolcu itiraz edince de 2. sarıdan oyundan atmıştı. Görüntülerde ise faulü Skrtel'in yaptığı ortaya çıkmıştı. Rafael'in cezasının iptal edilmesi üzerine harekete geçenTFF 1. Lig'de 16. haftanın açılış maçında zirve yarışı veren Altay, konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. İzmir ekibinin gollerini 11. dakikada, 23'te penaltıdanve 78'deatarken, Ümraniyespor'un tek golünü 17'de penaltıdankaydetti. Bu sonuçla üst üste 4'üncü galibiyetini alan Altay 29 puana ulaşıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ümraniye ise 17 puanda kaldı.G.Saray başta olmak üzere büyük takımların gözdesi olan Bursaspor'un genç yıldızları Alihayallerini Avrupa süslüyor. Ali Akman, "Öncelikle burada elimden geleni vereceğim. Avrupa'yı hedefleyen bir kişiyim" dedi. Batuhan ise, "Kupada 4 gol atmak güzel şey.ifadesini kullandı.Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasından ertelenen maçta Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi. Başkent Salonu'nda oynanan ve 77 dakikasüren karşılaşmanın setlerisonuçlandı.