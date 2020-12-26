Haber hattı

Rafael'in kırmızıkart cezası iptal
PFDK, Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede çift sarıdan kırmızı kart gören Rafael'in cezasını kaldırdı. Hakem Bahattin Şimşek, Rafael'e, Thiam'a faul yaptığı gerekçesiyle sarı kart göstermiş, Brezilyalı futbolcu itiraz edince de 2. sarıdan oyundan atmıştı. Görüntülerde ise faulü Skrtel'in yaptığı ortaya çıkmıştı. Rafael'in cezasının iptal edilmesi üzerine harekete geçen Kayserispor Kulübü dePFDK'ya başvurarak Aaron Lennon'uncezasının kaldırılması talebinde bulundu.
Ümraniye'yi yenenAltay liderliğe uçtu
TFF 1. Lig'de 16. haftanın açılış maçında zirve yarışı veren Altay, konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. İzmir ekibinin gollerini 11. dakikada Erhan, 23'te penaltıdan Paixao ve 78'de Kappel atarken, Ümraniyespor'un tek golünü 17'de penaltıdan Okan kaydetti. Bu sonuçla üst üste 4'üncü galibiyetini alan Altay 29 puana ulaşıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ümraniye ise 17 puanda kaldı.
Batuhan: Tarzım aynıRonaldo'ya benziyor
G.Saray başta olmak üzere büyük takımların gözdesi olan Bursaspor'un genç yıldızları Ali Akman ve Batuhan Kör'ün hayallerini Avrupa süslüyor. Ali Akman, "Öncelikle burada elimden geleni vereceğim. Avrupa'yı hedefleyen bir kişiyim" dedi. Batuhan ise, "Kupada 4 gol atmak güzel şey. Oyun tarzımı Cristiano Ronaldo'yabenzetiyorum. İngiltere'nin bana uygunolduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.
Eczacıbaşı VitrArahat kazandı: 3-0
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasından ertelenen maçta Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi. Başkent Salonu'nda oynanan ve 77 dakika (23, 27,27) süren karşılaşmanın setleri 25-14,25-12 ve 25-20 sonuçlandı.