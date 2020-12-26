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'na talip oldu!

Son dakika transfer haberleri... Serie A'da Milan forması giyen 'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Milano ekibi ile henüz yeni anlaşma imzalamayan Çalhanoğlu'na devi talip oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 10:16 ABONE OL
Hakan Çalhanoğlu'na Atletico Madrid talip oldu!

A Milli oyuncu 'nun gelecek sezonki adresi halen belli olmadı. Orta saha oyuncusunun Milan'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Hakan Çalhanoğlu'na Atletico Madrid talip oldu!

ve Milan tarafı arasında sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağlanamadıkça, milli oyuncunun talipleri de artıyor.

Hakan Çalhanoğlu'na Atletico Madrid talip oldu!

ATLETICO MADRID'DE DEVREDE
Milan'da teklif edilen 3.5 milyon avronun iki katını maaş olarak talep eden için Manchester United'ın yanı sıra de devreye girdi.

Hakan Çalhanoğlu'na Atletico Madrid talip oldu!

Milliyet'in haberine göre Milan, anlaşmaya ulaşılamaması halinde 26 yaşındaki orta sahayı bedava kaybetmemek için Ocak ayında satışa sıcak bakabilir.

Hakan Çalhanoğlu'na Atletico Madrid talip oldu!

26 yaşındaki , bu sezon Pioli'nin vazgeçilmezlerinden birisi oldu. Kırmızı Siyahlılar'la 20 resmi maç çıkan Hakan, bu maçlarda takımına 6 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

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Hakan Çalhanoğlu'na Atletico Madrid talip oldu!
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