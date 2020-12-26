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İspanyollar 'yı duyurdu! ve ...

Son dakika haberleri... ile sözleşmesi sona erecek olan 'nın transferi sonrası takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İsmi ve ile anılan Diego Costa için basınından Fenerbahçe iddiası geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:00 Son Güncelleme: 26.12.2020 11:16 ABONE OL
İspanyollar Diego Costa'yı duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ocak ayı döneminin yaklaşmasıyla beraber, takımlar da güçlendirmek istedikleri mevkiler için girişimlerini hızlandırdı.

İspanyollar Diego Costa'yı duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

'de zirve yarışı veren ve forvet mevkisinden istediği verimi alamayan iki ezeli rakip ve 'ın, listesine 'yı dahil ettiği iddia ediliyordu.

İspanyollar Diego Costa'yı duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

'le sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan golcü oyuncu, takımda gözden düştüğü için devre arasında ayrılmayı planlıyor.

İspanyollar Diego Costa'yı duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre asıllı İspanyol forveti isteyen 4 kulüp bulunuyor.

İspanyollar Diego Costa'yı duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu kulüplerin , Tottenham, Everton ve olduğu öne sürüldü.

İspanyollar Diego Costa'yı duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Haberde 'in, 'den 60 milyon euro karşılığında edilen 'dan para kazanmak için son fırsatının ocak ayı olduğuna işaret edildi.

İspanyollar Diego Costa'yı duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fotomaç'ın derlediği habere göre 32 yaşındaki tecrübeli santrforun, 'e dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

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İspanyollar Diego Costa'yı duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...
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