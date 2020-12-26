İspanyollar Diego Costa'yı duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ocak ayı transfer döneminin yaklaşmasıyla beraber, takımlar da güçlendirmek istedikleri mevkiler için girişimlerini hızlandırdı.
Süper Lig'de zirve yarışı veren ve forvet mevkisinden istediği verimi alamayan iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, listesine Diego Costa'yı dahil ettiği iddia ediliyordu.
Atletico Madrid'le sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan golcü oyuncu, takımda gözden düştüğü için devre arasında ayrılmayı planlıyor.
Haberde Atletico Madrid'in, Chelsea'den 60 milyon euro karşılığında transfer edilen Diego Costa'dan para kazanmak için son fırsatının ocak ayı olduğuna işaret edildi.
Fotomaç'ın derlediği habere göre 32 yaşındaki tecrübeli santrforun, Premier Lig'e dönmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.