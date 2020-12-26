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, 'in 15. haftasında yarın 'yı konuk edecek. 'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

AA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:18 ABONE OL
Medipol Başakşehir konuğu Kasımpaşa!

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde oynadığı son 5 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor beraberliklerinden sonra Gaziantep FK ve Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu. İstanbul ekibi, 4 galibiyet, 6 yenilgi ve 3 beraberlikle 15 puan topladı.

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi ile 18 puana sahip.

İRFAN CAN KAHVECİ CEZALI
Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu Rafael, PFDK'nin ceza iptali kararı ile Kasımpaşa karşısında takımındaki yerini alabilecek.

Sakatlığı geçen Mert Günok'un da bu mücadelede kaledeki yerini alması bekleniyor.

İstanbul ekibinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve izolasyon sürecinde olan bir futbolcu ise görev alamayacak.

Öte yandan, Junior Caiçara'nın da sakatlığı sürüyor.

MARTİN SKRTEL CEZA SINIRINDA
Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 16. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

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Medipol Başakşehir konuğu Kasımpaşa!
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