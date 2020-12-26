Trabzonspor 0-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 15. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk etti. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmadan sarı-kırmızılılar 2-0 galip ayrıldı.

Müsabakadaki ilk gol ilk devrenin sonlarında geldi. 44. dakikada sahneye çıkan Arda Turan, durumu 1-0'a getirdi. İlk 45 dakikalık dilim bu skorla sona erdi.

55. dakikada Aslan, farkı 2'ye çıkaran golü buldu. Oğulcan Çağlayan'ın attığı golle durum 2-0'a geldi. Bu gol aynı zamanda genç oyuncunun sarı-kırmızılı formayla ilk golü oldu.

Maçın kalan diliminde skor değişmedi ve sarı-kırmızılılar 2-0 kazanarak 29 puana ulaştı. Trabzonspor ise 20 puanda kaldı. Fatih Terim'in cezası dolayısıyla takımını yalnız bıraktığı ikinci maçı da kazanan Cimbom, liderlik koltuğuna oturdu.

Bordo-mavililer ise Abdullah Avcı yönetiminde ligde çıktığı 7. maçta ilk kez mağlup oldu.

İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçında penaltı beklediği pozisyon

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

6. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasında ceza yayı gerisinden Feghouli'nin sert ve düzgün vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.

7. dakikada Djaniny'nin pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Flavio'nun sert şutunda, top yandan auta gitti.

11. dakikada Flavio'nun kendi yarı alanından uzun pasında savunmanın arkasında topla hareketlenen Djaniny'nin sağ çaprazda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

16. dakikada Arda Turan'ın pasında ceza alanına sokulan Emre Kılınç'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.

25. dakikada Baker'in soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk, sol üst köşeya giden topu kornere çelmeyi başardı.

34. dakikada Galatasaray'da sakatlanan Feghouli'nin yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

44. dakikada sağdan hareketlenerek ceza alanına giren ve Oğulcan Çağlayan ile duvar pası yapan Emre Kılınç'ın yakın mesafeden şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan dönerken, pozisyonu takip eden Arda Turan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

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İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR...

55. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Ömer Bayram'ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Oğulcan Çağlayan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi. Ofsayt kararının ardından VAR uygulamasında gol geçerli sayılınca, sarı-kırmızılılar farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

67. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Hugo'nun yerine Hosseini, oyuna dahil oldu.

68. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Afobe'nin şutunda, top yandan auta gitti.

73. dakikada Serkan Asan'ın pası sonrası Baker'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.

76. dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Abdulkadir Parmak'ın şutunda, top kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Abdulkadir Parmak dönen topu tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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