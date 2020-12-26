Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 15. haftası dev bir derbiye sahne oluyor.

Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı müsabaka beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın 26, Trabzonspor'un ise 20 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER...

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Abdülkadir Parmak, Baker, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Djaniny.

Galatasaray: Okan, Omar, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan.

TERİM CEZALI, DIAGNE'YE VİRÜS ENGELİ...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımının başında yer almıyor. Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapılan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 5 maç ceza verdi. Trabzonspor müsabakasında Terim'in yerine yedek kulübesinde yönetim yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'de.

Galatasaray'da Senegalli santrfor Mbaye Diagne, ailesinde bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testi pozitif çıktığı için tedbir amaçlı kadroya alınmadı.

Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan aile bireyiyle hastalık sürecinde doğrudan temaslı durumda olan Diagne'ye iki gün arayla yapılan testler negatif sonuçlandı. Buna rağmen Diagne, hem Galatasaraylı hem de Trabzonsporlu futbolcuların sağlığını riske atmamak adına maç kadrosuna dahil edilmedi.

GALATASARAY TRABZON'A KARŞI ÜSTÜN...

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 129 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 168, Trabzonspor ise 146 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 94 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 121, Trabzonspor ise 109 gol attı.

TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI...



Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 5 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 47 maçta Galatasaray'ı 21 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Evindeki son 4 randevuyu kazanan Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 4'ü Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray 57 golle karşılık verdi.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER...



Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN 2. TAKIMI...



Galatasaray, bu sezon savunmadaki performansıyla dikkati çekiyor. Kaleci Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından geçen sezon kalesini gole kapatmakta zorlanan sarı-kırmızılı takım, bu sezon bu anlamda sorun yaşamıyor.



Ligde geride kalan 14 haftada 13 maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmalarda kalesinde yalnızda 10 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, bu alanda 9 gol yiyen lider Aytemiz Alanyaspor'un ardından 2. sırada yer aldı. Bu sezon ligdeki 13 maçın 5'inde kalesini gol kapatan sarı-kırmızılılar, 7 müsabakada 1, 1 müsabakada ise 2 gol yedi.