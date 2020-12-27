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'da manşetlerde!

'de çıktığı son 9 maçta 7 galibiyet alarak müthiş bir seri yakalayan 'ın bu başarısında 'ın payı büyük. Özellikle koronavirüsü salgınını atlattıktan sonra ve ağlarını sarsan deneyimli yıldız, 'da da manşetleri süslüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 18:56 Son Güncelleme: 27.12.2020 18:58 ABONE OL
Arda Turan İspanya'da manşetlerde!

, zorlu fikstürde önce ardından 'u mağlup ederken kaptan , bu iki maça da ilk 11'de başlayıp 2 gol birden attı.

Arda Turan İspanya'da manşetlerde!

Sarı kırmızılı takım ile bu sezon toplam gol sayısını 3'e çıkartan tecrübeli futbolcu, performansı ile de beğeni kazandı.

Arda Turan İspanya'da manşetlerde!

'de 4087 gün sonra 'a gol atmayı başaran , performansı ile 'da da adından söz ettirdi.

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Arda Turan İspanya'da manşetlerde!

İspanyol basını hakkında övgü dolu yorumlarda bulunurken AS gazetesi, "Arda Turan, hiç şüphesiz 'deki en iyi yılları gibi oynuyor.

Arda Turan İspanya'da manşetlerde!

Performansı ile takımını zafere taşıdı. 'deki en zor deplasmanlardan birinde attığı kritik gol 3 puanı getirdi. , bu galibiyetle birlikte ilk sıraya çıktı" sözlerini kullandı.

Arda Turan İspanya'da manşetlerde!

Gazetenin haberinde ayrıca, "'in cezası sonrası , takımın lideri gibi davranıyor. Saha içini yöneten kaptan, son iki maçta iki gol atarak en iyilerden birisi oldu" dendi.

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Arda Turan İspanya'da manşetlerde!

"KAPTAN OLARAK ŞAMPİYON OLMA HAYALİ"

'ın sözleşmesinin 1+1 yıl olduğuna dikkat çeken AS, "Eğer sezondaki maçların yarısından fazlasında oynarsa sözleşmesi otomatik yenilenecek. Arda, kaptanı olarak şampiyon olmanın hayalini yaşıyor" yorumu yapıldı.

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Arda Turan İspanya'da manşetlerde!
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