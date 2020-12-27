Belçika’da sarılmak yasak!

BELÇİKA, Koronavirüs önlemleri kapsamında ilginç bir tedbir aldı ve profesyonel futbolcuların, atılan gol sonrası saha içinde birbirlerine sarılarak kutlama yapmasını yasakladı. Belçika'nın önde gelen kulüplerinden Anderlecht'in İcra Kurulu Başkanı Karel Van Eetvelt tarafından gündeme getirilen öneriyi, Pro Leauge Yönetimi kabul etti.bu oyuncuların bağlı olduğu Belçika 1. Futbol Ligi kulüplerine 10'ar bin Euro ceza verilecek.