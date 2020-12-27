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’da sarılmak yasak!

Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
Belçika’da sarılmak yasak!
BELÇİKA, Koronavirüs önlemleri kapsamında ilginç bir tedbir aldı ve profesyonel futbolcuların, atılan gol sonrası saha içinde birbirlerine sarılarak kutlama yapmasını yasakladı. Belçika'nın önde gelen kulüplerinden Anderlecht'in İcra Kurulu Başkanı Karel Van Eetvelt tarafından gündeme getirilen öneriyi, Pro Leauge Yönetimi kabul etti. Yasağa uymayan ve gol sevincini sarılarak yaşayan futbolculara 750'şer Euro, bu oyuncuların bağlı olduğu Belçika 1. Futbol Ligi kulüplerine 10'ar bin Euro ceza verilecek.

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Belçika’da sarılmak yasak!
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