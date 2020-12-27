Ben bu oyunu kabul etmem

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mağlubiyet sonrası oyunu eleştirerek öğrencilerine gözdağı verdi. Maça istedikleri gibi başladıklarını kaydeden 57 yaşındaki teknik adam, "İlk 15-20 dakika Galatasaray'ın hakimiyetiyle geçeceğini, baskıyı nasıl kıracağımızı konuştuk.Ancak stoperin merkezden çıkması, orta saha oyuncusunun girmesi gereken yerde Arda'nın topla kalmasıyla yenik girdik devreye" dedi.GOLDEN sonra sıkıntıya girdiklerini kaydeden Avcı, "İkinci yarıda toparlanabilirdik ama ikinci gol olunca kopmalar başladı.Trabzonspor yenilebilir ama kabul edemez yenilgiyi. Oyunun bir tarafı tatmin edici ama mağlubiyeti hiçbir zaman kabul edemeyiz. Burası Trabzonspor" diye konuştu.Trabzonspor'un Portekizli stoperi Edgar Ie maçın ardından şöyle konuştu: "Maçın başında Djaniny'nin pozisyonunu gole çevirebilsek daha farklı bir mücadele olurdu."Trabzonspor'un gol silahı olarak sahaya çıkan Djaniny, beklentilerin uzağında kaldı. 90 dakika sahada kalan 29 yaşındaki futbolcu, maçı isabetli şut atamadan tamamladı.TRABZONSPOR'DA sağ arka adalesinde spazm olan Caleb Ekuban, dün yaptığı antrenmanda yine kas ağrısı hissedince kadroya alınmadı. Maçta ise Vitor Hugo şoku yaşandı. Brezilyalı stoper, G.Saray'ın attığı 2. gol öncesi kayarak yaptığı müdahale sonrası belinde ağrı hissederek oyuna devam edemedi. Bugünü istirahat ederek geçirecek olan Hugo, doktor kontrolünün ardından gerek görülürse yarın MR'a girecek.GALATASARAY'IN video-konferans yoluyla gerçekleşen Divan Kurulu toplantısında finansal durum hakkında üyelere bilgi verildi. Sarı-kırmızılı kulübün 1 Ocak 2020 ile 30 Eylül 2020 arasındaki dönemde 490 milyon TL zarar ettiği açıklandı. Galatasaray geçen sene aynı dönemde yaklaşık 150 milyon TL zarar ederken, pandeminin 3 kat etkisi oldu. Galatasaray'ın 30 Eylül 2020 itibarıyla toplam borcu ise 2.1 milyar TL seviyesine çıktı.