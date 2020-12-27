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'ta 'ın yanına Çekyalı forvet!

Son dakika transfer haberleri... Forvet hattındaki tek alternatifin olması nedeniyle, takviye çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta öne çıkan isim oldu ancak siyah beyazlı takım kariyerini 'da sürdüren Çekyakı futbolcu ile anlaşmak üzere. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 10:13 Son Güncelleme: 27.12.2020 11:08 ABONE OL
Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yanına Çekyalı forvet!

Larin'i kanatta kullanan Sergen Yalçın'ın forvet hattındaki tek alternatifi sezon başında kadroya katılan .

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yanına Çekyalı forvet!

Bu bölgeye 'a alternatif arayan siyah beyazlılarda öne çıkan isim eski futbolcusu .

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yanına Çekyalı forvet!

Ancak listeyi genişletmek isteyen Kartal aradığı ismi Ligi ekiplerinden Club Brugge'da buldu.

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Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yanına Çekyalı forvet!

'ın daha önce de gündeme gelen Michael Krmencik'i kiralamak için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yanına Çekyalı forvet!

Son olarak St Truiden maçında yedek kaldığı için sorun çıkaran Çekyalı oyuncu 13 Aralık'ta kadar dışı bırakılmıştı.

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yanına Çekyalı forvet!

6 aydır Brugge'de forma giyen Krmencik, ekibiyle 19 maçta 3 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
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Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yanına Çekyalı forvet!

Çekyalı futbolcu kariyerinde ise 229 maçta 83 gol 21 asistlik istatistiğe imza attı.

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yanına Çekyalı forvet!

Takvim'in haberine göre Krmencik, geçtiğimiz sezonun devre arasında Viktoria Plzen'den ekibine 6 milyon Euro transfer bedeli ile geldi.

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yanına Çekyalı forvet!

Çekya Milli Takımı'nın da formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu, milli takım formasıyla 26 maça çıktı ve 9 gollük katkı sundu.

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Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yanına Çekyalı forvet!
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