Denizlispor - MKE Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'in 15. haftasında, alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Denizlispor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.
Yalçın Koşukavak'ı takımın başına getirmesinin ardından son iki maçını kazanan Denizlispor, bu maçtan da galip ayrılıp alt sıralardan kurtulmak istiyor. Konuk Ankaragücü'nün hedefi de kazanarak rakibini yakalamak...
Mücadele öncesinde Denizlispor'un 12, Ankaragücü'nün ise 9 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Bergdich, Mustafa Yumlu, Fabiano, T. Lopes, Murawski, Bakalorz, Özer, Varela, Aissati, Rodallega
Ankaragücü: Friedrich, T. Pinto, Sarlija, Atakan Çankaya, Kitsiou, Erdi Çekici, Voca, Lukasik, Saba, Bolingi, Paintsil