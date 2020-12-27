Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Denizlispor - MKE Ankaragücü | CANLI

Denizlispor - MKE Ankaragücü | CANLI

'in 15. haftasında, alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Denizlispor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. 'ı takımın başına getirmesinin ardından son iki maçını kazanan Denizlispor, bu maçtan da galip ayrılıp alt sıralardan kurtulmak istiyor. 'nün hedefi de kazanarak rakibini yakalamak... Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 16:00 ABONE OL
Denizlispor - MKE Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'in 15. haftasında, alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Denizlispor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Yalçın Koşukavak'ı takımın başına getirmesinin ardından son iki maçını kazanan Denizlispor, bu maçtan da galip ayrılıp alt sıralardan kurtulmak istiyor. Konuk Ankaragücü'nün hedefi de kazanarak rakibini yakalamak...

Mücadele öncesinde Denizlispor'un 12, Ankaragücü'nün ise 9 puanı bulunuyor.


İLK 11'LER

Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Bergdich, Mustafa Yumlu, Fabiano, T. Lopes, Murawski, Bakalorz, Özer, Varela, Aissati, Rodallega

Ankaragücü: Friedrich, T. Pinto, Sarlija, Atakan Çankaya, Kitsiou, Erdi Çekici, Voca, Lukasik, Saba, Bolingi, Paintsil

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor...
SON DAKİKA: Emekli Ocak zammı belli oluyor! 2021 Emekli ve memur Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Onlara Biontech aşısı yapılmayacak
SON DAKİKA HABERLER | Elazığ'da 5.3 şiddetinde deprem! Elazığ depreminin ardından açıklama geldi...
Dr. Ümit Aktaş açıkladı! Corona virüsten korunmak için her gün bu besini tüketin!
Son dakika haberi: Asgari ücret zammı ile ilgili kritik açıklama! Yeni Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu! BİM 29-30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada!
Bursa’dan gelen son dakika haberi heyecanlandırdı: Tesadüfen bulundu! Yüzyılın keşfi olarak adlandırılıyor
Oyuncu Arda Öziri genç yaşta hayata veda etmişti... Ölen arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısı ile evlenen oyuncu Balamir Emrem tepki çekti! Balamir Emrem'e 'Arda Öziri ile olan fotoğraflarını sil' yorumu...
Sorgulama ekranı ile 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru detayları: E Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?
Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizlispor - MKE Ankaragücü | CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA