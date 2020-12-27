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'de planlar tutmadı! maçında...

'de 15. haftayı bay geçen 'de, sakatlar takıma dönüyor. ile oynanacak maça tam kadro hazırlanmak isteyen sarı-lacivertlilerde planlar tutmadı. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 11:02 Son Güncelleme: 27.12.2020 11:11 ABONE OL
Fenerbahçe'de planlar tutmadı! Kasımpaşa maçında...

'de 'i 4-1 yenerek rahat bir nefes alan , bu haftayı da 'bay' geçerek toparlanma şansı bulacaktı.

Fenerbahçe'de planlar tutmadı! Kasımpaşa maçında...

Ancak sarı-lacivertli takımda, hesaplar uymadı ve corona virüsü şoku bir kez daha planları karıştırdı.

Fenerbahçe'de planlar tutmadı! Kasımpaşa maçında...

Bu haftayı maç yapmadan geçecek olan sarı-lacivertlilerde 4 Ocak'ta oynanacak mücadelesine kadar sakat ve eksiklerin dönmesi bekleniyordu.

Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Fenerbahçe'de planlar tutmadı! Kasımpaşa maçında...

Ligin 16. haftasına tam kadro girmeyi hedefleyen teknik heyetin hesapları 3 futbolcunun testinin pozitif çıkmasıyla yine şaştı.

Fenerbahçe'de planlar tutmadı! Kasımpaşa maçında...

Milliyet'te yer alan habere göre her ne kadar izolasyon ve karantina süresi 10 güne düşse de karşılaşmasına bu 3 isim yetişemeyecek.

Fenerbahçe'de planlar tutmadı! Kasımpaşa maçında...

Sezonun ilk haftasından itibaren sakatlık, ceza ve hastalık gibi sorunlardan yakasını kurtaramayan ve hiç tam kadro sahaya çıkamayan 'de bir kez daha planlar baştan yapılacak.

Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Fenerbahçe'de planlar tutmadı! Kasımpaşa maçında...

Buna karşın sakatların dönecek olması bir nebze olsun rahatlık sağlayacak. Sakatlığı atlatması beklenen Perotti, Samatta ve gibi isimlerle cezası biten Pelkas ile karantina süreci sona erecek takıma dönebilecek.

Fenerbahçe'de planlar tutmadı! Kasımpaşa maçında...

Ayrıca Sosa ve gibi isimlerin de tam olarak hazırlanması mümkün olacak. Teknik direktör Erol Bulut başka sakatlık ya da hastalık olmaması halinde ideale yakın 11'ini kuracak.

Fenerbahçe'de planlar tutmadı! Kasımpaşa maçında...

Testleri pozitif çıkan 3 ismin karantina süreçlerinin tamamlanıp, sağlıklı olmaları durumunda 17. haftadaki kritik maçıyla beraber esas ilk 11 sahaya sürülebilecek.

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Fenerbahçe'de planlar tutmadı! Kasımpaşa maçında...
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