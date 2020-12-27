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'ın listesi kabarık! İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 13:19 Son Güncelleme: 27.12.2020 13:34 ABONE OL
Galatasaray'ın transfer listesi kabarık! İşte o isimler...

'de ara döneminin yaklaşmasına kısa bir süre kala 'da takviye çalışmaları hızlandı.

Galatasaray'ın transfer listesi kabarık! İşte o isimler...

Ligde yer alan 21 takım, ocak ayında yapacakları takviyelerle sezonun ikinci yarısına daha güçlü kadrolarla giriş yapmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın transfer listesi kabarık! İşte o isimler...

Kulüplerde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, şampiyonluk mücadelesi veren 'ın yapacağı hamleler merak konusu oldu.

Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Galatasaray'ın transfer listesi kabarık! İşte o isimler...

Ligde aldığı galibiyetlerle özgüven kazanan sarı kırmızılılar, yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

İŞTE ASLAN'IN LİSTESİNDEKİ FUTBOLCULAR:

Galatasaray'ın transfer listesi kabarık! İşte o isimler...

YAREMCHUK
Falcao ve Diagne'den memnun olmayan , 'da Gent formasıyla dikkat çeken Ukraynalı golcüyle görüşmelere başladı. Cimbom'un bu transferde Roma ve gibi dev rakipleri var...

Galatasaray'ın transfer listesi kabarık! İşte o isimler...

AHMED MUSA
Sarı-kırmızılılar hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen ve bonservisi elinde olan Nijeryalı yıldızla ciddi şekilde ilgileniyor. Tecrübeli futbolcunun veya Rus ekibi CSKA 'dan birini tercih edeceği belirtiliyor.

Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Galatasaray'ın transfer listesi kabarık! İşte o isimler...

AYTAÇ KARA
Beklentilerin uzağında kalan Etebo ile ocak ayında yolları ayırmayı planlayan Aslan, Nijeryalı futbolcunun yerini ile dolduracak. Cimbom'un, formasıyla 'a kadar yükselen yıldız orta saha ile söz kestiği öğrenildi.

Galatasaray'ın transfer listesi kabarık! İşte o isimler...

HENRY ONYEKURU
, Monaco'da beklentileri karşılayamayan ve teknik direktör Niko Kovac'ın gözünden düşen eski yıldızını kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Nijeryalı futbolcuya 'nin de ilgisi var.

Galatasaray'ın transfer listesi kabarık! İşte o isimler...

MICHAEL SERI
Cimbom geçen sezon orta sahada zaman zaman aksasa da genel olarak takıma olumlu katkıda bulunan eski yıldızına yeniden kanca attı. Fulham'ın kolaylık sağlaması halinde tecrübeli oyuncu sezon sonuna kadar kiralanacak.

Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Galatasaray'ın transfer listesi kabarık! İşte o isimler...

SALİH UÇAN
, Aytemiz ile sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladı. Bu transferde Aslan'ın rakibi ...

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Galatasaray'ın transfer listesi kabarık! İşte o isimler...
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