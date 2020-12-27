Galatasaray'ın transfer listesi kabarık! İşte o isimler...

Süper Lig'de ara transfer döneminin yaklaşmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da takviye çalışmaları hızlandı.
Ligde yer alan 21 takım, ocak ayında yapacakları takviyelerle sezonun ikinci yarısına daha güçlü kadrolarla giriş yapmayı hedefliyor.
Kulüplerde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın yapacağı hamleler merak konusu oldu.
Ligde aldığı galibiyetlerle özgüven kazanan sarı kırmızılılar, yapacağı birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
İŞTE ASLAN'IN LİSTESİNDEKİ FUTBOLCULAR:
YAREMCHUK
Falcao ve Diagne'den memnun olmayan Galatasaray, Belçika'da Gent formasıyla dikkat çeken Ukraynalı golcüyle görüşmelere başladı. Cimbom'un bu transferde Roma ve Sporting Lizbon gibi dev rakipleri var...
AHMED MUSA
Sarı-kırmızılılar hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen ve bonservisi elinde olan Nijeryalı yıldızla ciddi şekilde ilgileniyor. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray veya Rus ekibi CSKA Moskova'dan birini tercih edeceği belirtiliyor.
AYTAÇ KARA
Beklentilerin uzağında kalan Etebo ile ocak ayında yolları ayırmayı planlayan Aslan, Nijeryalı futbolcunun yerini Aytaç Kara ile dolduracak. Cimbom'un, Kasımpaşa formasıyla Milli Takım'a kadar yükselen yıldız orta saha ile söz kestiği öğrenildi.
HENRY ONYEKURU
Galatasaray, Monaco'da beklentileri karşılayamayan ve teknik direktör Niko Kovac'ın gözünden düşen eski yıldızını kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Nijeryalı futbolcuya Fenerbahçe'nin de ilgisi var.
MICHAEL SERI
Cimbom geçen sezon orta sahada zaman zaman aksasa da genel olarak takıma olumlu katkıda bulunan eski yıldızına yeniden kanca attı. Fulham'ın kolaylık sağlaması halinde tecrübeli oyuncu sezon sonuna kadar kiralanacak.
SALİH UÇAN
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladı. Bu transferde Aslan'ın rakibi Beşiktaş...