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FK 3-1 | MAÇ SONUCU

'in 15. haftasında FK sahasında, haftaya lider başlayan 'u konuk etti. Ligde uzun süredir yenilmeyen Gazianep FK, bu serisini sürdürdü ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray, 15. haftayı lider tamamlamayı garantiledi...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 13:28 Son Güncelleme: 27.12.2020 15:26 ABONE OL
Gaziantep FK 3-1 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK sahasında, haftaya lider başlayan Alanyaspor'u konuk etti. Ligde uzun süredir yenilmeyen Gazianep FK, bu serisini sürdürdü ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray, 15. haftayı lider tamamlamayı garantiledi...

Mücadelede Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller, Dicko, Muhammet Demir ve Maxim'den geldi. Konuk Alanyaspor'un tek golünü ise Vetrih kendi ağlarına yolladı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Gaziantep FK puanını 27'ye yükseltti ve Alanyaspor ile puanını eşitledi.

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Gaziantep FK 3-1 Alanyaspor | MAÇ SONUCU
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