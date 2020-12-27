Gaziantep FK - Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK sahasında, haftaya lider başlayan Alanyaspor'u konuk ediyor. Ligde uzun süredir yenilmeyen Gazianep FK, bu serisini sürdürmek istiyor. Konuk Alanyaspor'da hedef ise kazanarak tekrar liderlik koltuğuna oturmak.
Mücadele öncesinde ev sahibinin 24, konuk Alanyaspor'un ise 27 puanı bulunuyor.
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Kana Bıyık, Güray, Vetrih, Mirallas, Maxim, Muhammet, Dicko
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar