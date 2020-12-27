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'in 15. haftasında FK sahasında, haftaya lider başlayan 'u konuk ediyor. Ligde uzun süredir yenilmeyen Gazianep FK, bu serisini sürdürmek istiyor. Konuk Alanyaspor'da hedef ise kazanarak tekrar liderlik koltuğuna oturmak. Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 13:28 Son Güncelleme: 27.12.2020 13:33 ABONE OL
Gaziantep FK - Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK sahasında, haftaya lider başlayan Alanyaspor'u konuk ediyor. Ligde uzun süredir yenilmeyen Gazianep FK, bu serisini sürdürmek istiyor. Konuk Alanyaspor'da hedef ise kazanarak tekrar liderlik koltuğuna oturmak.

Mücadele öncesinde ev sahibinin 24, konuk Alanyaspor'un ise 27 puanı bulunuyor.



İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Kana Bıyık, Güray, Vetrih, Mirallas, Maxim, Muhammet, Dicko

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar

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Gaziantep FK - Alanyaspor | CANLI
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