Göztepe’nin 3 puanı Biglia’dan döndü

Süper Lig'de İzmir'deki gündüz randevusunda Göztepe ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısını Göztepe, Ndiaye'nin 11. dakikadaki golüyle önde tamamladı. 14. dakikadaki Karagümrük atağında Badou Ndiaye'nin golü VAR uyarısı ile ofsayt diye iptal edildi. 77'nci dakikada Biglia frikikten skoru 1-1'e getirdi ve sonucu ilan etti.çıkan Göztepe puanını 19 puana yükseltti.