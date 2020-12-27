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’nin 3 puanı Biglia’dan döndü

ekibinin Ndiaye ile öne geçtiği mücadelede, Arjantinli futbolcunun nefis frikik golü Karagümrük’e 1 puanı getirdi

Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
Göztepe’nin 3 puanı Biglia’dan döndü
Süper Lig'de İzmir'deki gündüz randevusunda Göztepe ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısını Göztepe, Ndiaye'nin 11. dakikadaki golüyle önde tamamladı. 14. dakikadaki Karagümrük atağında Badou Ndiaye'nin golü VAR uyarısı ile ofsayt diye iptal edildi. 77'nci dakikada Biglia frikikten skoru 1-1'e getirdi ve sonucu ilan etti. Galibiyet hasreti dört maça çıkan Göztepe puanını 19 puana yükseltti. Son sekiz maçında sadece bir yenilgi alan Karagümrük ise 21 puana ulaştı.

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Göztepe’nin 3 puanı Biglia’dan döndü
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