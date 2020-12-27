Göztepe’nin 3 puanı Biglia’dan döndü

İzmir ekibinin Ndiaye ile öne geçtiği mücadelede, Arjantinli futbolcunun nefis frikik golü Karagümrük’e 1 puanı getirdi
Giriş Tarihi: 27.12.2020ABONE OL
Süper Lig'de İzmir'deki gündüz randevusunda Göztepe ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısını Göztepe, Ndiaye'nin 11. dakikadaki golüyle önde tamamladı. 14. dakikadaki Karagümrük atağında Badou Ndiaye'nin golü VAR uyarısı ile ofsayt diye iptal edildi. 77'nci dakikada Biglia frikikten skoru 1-1'e getirdi ve sonucu ilan etti. Galibiyethasreti dört maça çıkan Göztepe puanını 19 puana yükseltti. Son sekizmaçında sadece bir yenilgialan Karagümrük ise21 puana ulaştı.