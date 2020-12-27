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'den 'a benzetmesi!

'de 'ın 'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada skoru belirleyen golü atan Oğulcan, sevincisi sosyal medyadan paylaştı. 'in yıldızı de bu fotoğrafın altına yorumunu yaptı.

Giriş Tarihi: 27.12.2020 10:51 ABONE OL
İrfan Can Kahveci'den Oğulcan Çağlayan'a Zlatan benzetmesi!

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan kaydetti. Karşılaşma sonrası, attığı golesevinirken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Oğulcan Çağlayan'a sürpriz bir yorum geldi.

Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcu İrfan Can Kahveci, paylaşımın altına "Zlatan'ım benim be. Maşallah" yorumunu yaptı.

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İrfan Can Kahveci'den Oğulcan Çağlayan'a Zlatan benzetmesi!
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