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1-1 West Bromwich | MAÇ SONUCU

İngiltere 'de lider , sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 32'ye yükselten Liverpool liderliğini sürdürürken, 8 puanlı West Bromwich Albion 19. sırada kaldı. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 27.12.2020 21:49 ABONE OL
Liverpool 1-1 West Bromwich | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, sahasında West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 15. haftasında son şampiyon Liverpool, Anfield Stadı'nda West Bromwich Albion'ı konuk etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda daha etkili oynayan ve üst üste fırsatlar bulan West Bromwich Albion, 82. dakikada Semi Ajayi ile beraberliği yakaladı.

Liverpool, kalan dakikalarda galibiyet için bastırsa da aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Puanını 32'ye yükselten Liverpool liderliğini sürdürürken, 8 puanlı West Bromwich Albion 19. sırada kaldı.

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Liverpool 1-1 West Bromwich | MAÇ SONUCU
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