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'de şoku!

'in 15. haftasında , sahasında ile 2-2 berabere kaldı. Başakşehir'de maçın 49. dakikasında sakatlanan 'in aşil tendonu koptu ve oyuncu ameliyat edilecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 21:20 Son Güncelleme: 27.12.2020 21:38 ABONE OL
Medipol Başakşehir'de Martin Skrtel şoku!

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir'in Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, mücadelenin 49. dakikasında sakatlanarak yerini Mehmet Topal'a bıraktı.

Skrtel, savunmaya dönmek isterken topsuz alanda acı içinde yerde kaldı. İki takım doktorları da Skrtel'e müdahale için sahaya girdi. Yaklaşık 2 dakikalık müdahelenin ardından Skrtel, sedye ile oyundan çıkarıldı.

Yapılan kontroller sonrası Martin Skrtel'in aşil tendonunun koptuğu ve oyuncunun ameliyat edileceği belirtildi. Slovak oyuncunun en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Medipol Başakşehir 2-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

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Medipol Başakşehir'de Martin Skrtel şoku!
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