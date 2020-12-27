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yüzyılın futbolcusu seçildi

Dünyanın en iyi 2 futbolcusu olarak gösterilen Messi ve arasındaki rekabet yıllardır devam ediyor. Üst düzey form grafiklerini sürdüren yıldız isimlerden hangisinin daha iyi olduğu ise tartışma konusu. dünyasını ikiye bölen bu tartışmalarının yanı sıra iki yıldız da çeşitli ödüller alıyor. Son olarak Ronaldo, tarafından 21. yüzyılın () en iyi futbolcusu seçildi.

Giriş Tarihi: 27.12.2020 19:36 Son Güncelleme: 27.12.2020 19:41 ABONE OL
Ronaldo yüzyılın futbolcusu seçildi

ve Messi, futbolu dünyasının zirvesindeki iki isim.

Ronaldo yüzyılın futbolcusu seçildi

Uzun yıllardır meslektaşlarını gölgede bırakan ikili, birçok şampiyonluğun yanı sıra bireysel ödüllere de imza attı.

Ronaldo yüzyılın futbolcusu seçildi

Ballon d'OR başta olmak üzere çeşitli ödülleri defalarca kez kazanan ikili, 'En iyi kim?' tartışmasının odak noktasında yer alıyor.

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Ronaldo yüzyılın futbolcusu seçildi

dünyası bu konuda ikiye ayrılmış durumdayken, son olarak , tarafından 21. yüzyılın () en iyi futbolcusu seçildi.

Ronaldo yüzyılın futbolcusu seçildi

Son 20 yılın en iyi futbolcusu seçilen Portekizli yıldız, "Bu ödül bana ekstra motivasyon veriyor, beni gururlandırıyor. Kendimi çok formda hissediyorum ve daha uzun yıllar oynamaya hazırım." ifadelerini kullandı.

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Ronaldo yüzyılın futbolcusu seçildi
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