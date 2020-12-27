Sergen Yalçın'ın liderlik planı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, üst üste gelen galibiyetlerle zirve şanslarının doğmasıyla ipleri daha da sıkı tutmaya başladı. Tecrübeli hoca, oyuncularına kısa bir konuşma yapıp beklentilerini sıraladı. Defans oyuncularına, özellikle kaleye yakın yerlerde faul yapmamalarını söyleyen Yalçın, "Rakip ataklarını daha kendi hücum bölgemizde önlememiz gerekiyor. Ardından orta sahada karşılarız. Tehlikeyi mümkün olduğunca savunma hattına getirmeden önlememiz gerek" dedi.

BİZDEN KORKUYORLAR

Hücum oyuncularına ise ofsayta dikkat etmeleri gerektiğini anlatan siyah-beyazlı hoca; Ghezzal, Rosier ve N'Koudou'dan bol bol ceza alanına orta kesmelerini istedi. Yalçın, "Sezon başında bu takıma şans vermeyenler şimdi bizden korkar oldu. Çünkü oyunumuz oturdu. Hakemlere, saha dışı olaylara bakmadan çıkıp topunuzu oynayın. Böyle devam edersek 3 hafta sonra liderlik koltuğu bizim olur" dedi. Sergen Yalçın'ın antrenman sonrası bazı isimlerle bire bir görüşmeler yaptığı da gelen haberler arasında.

ÜMRANIYE'DE KEMİK SESLERİ

Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2, ayak tenisi, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. Yarım sahada uygulanan taktik programının ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı. Oyuncuların antrenman sırasındaki hırsı dikkat çekti. Siyah-beyazlılar bugün son çalışmasını gerçekleştirip kampa girecek.

(FOTOMAÇ)