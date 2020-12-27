Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sezon sonunda kapacak

Sezon sonunda kapacak

, ’un genç yıldızı ’ı takibe aldı. Sarı-lacivertliler, 1999 doğumlu oyuncuyu sezon sonu kadrosuna katmak için girişimde bulunacak.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
Sezon sonunda kapacak

Fenerbahçe devre arası transferi için fırsat kollarken bir yandan sezon sonu çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin Bursaspor'un genç oyuncusu Burak Kapacak'ı yakın takibe aldığı ve sezon sonu için oyuncuyla ilgili girişimde bulunmayı planladığı bildirildi.

Fenerbahçe'de yakın takip edilen Burak'la ilgili raporların hayli olumlu olduğu kaydedildi. 1999 doğumlu Burak Kapacak'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Burak için girişimde bulunmuş ancak Bursaspor'un 5 milyon TL'lik bonservis talebi nedeniyle transfer rafa kalkmıştı. Burak'ın iyi performansının devam ediyor olması Fenerbahçe'de ismini de yeniden gündeme getirdi.

FENERBAHÇE'DE 3 POZİTİF VAKA!
SARI-Lacivertlilerde dün şok bir gelişme yaşandı ve 3 oyuncunun Koronavirüs'e yakalandığı bildirildi. F.Bahçe, yaptığı açıklamada, "Futbol takımımız, teknik heyet ve personelimize yapılan Kovid- 19 testlerinde 3 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi. Daha önce de Ozan Tufan, virüse yakalandığını duyurmuştu. Bu haftayı bay geçecek olan Kanarya, haftaya Kasımpaşa ile oynayacak. Ardından Alanyaspor deplasmanına gidecek.

'MEVCUT FUTBOLCULARA ADALETSİZLİK YAPILIYOR'
FENERBAHÇE yöneticisi Metin Sipahioğlu, dün FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Taraftarlardan destek isteyen Sipahioğlu, "Son 6 sezonda sıfır şampiyonluk yaşayan bir Fenerbahçe tablosu var. Hepimizin taraftar olarak hissettiği sabırsızlık ortada ama bunu mevcut oyuncu grubu sanki 6 yıldır buradaymış gibi yansıtmak da biraz adaletsiz ve sağlıksız bir yaklaşım oluyor" dedi. Galatasaray içinse şunları söyledi: "Bir rakibimiz 4 sezon üst üste ligde şampiyon olmuştu ki, o şampiyonlukların nasıl yaşandığı da bugün çok daha net ortaya çıkmış, tırnak içinde söylüyorum 'aydınlanmış' şekilde orada duruyor."

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor...
Dr. Ümit Aktaş açıkladı! Corona virüsten korunmak için her gün bu besini tüketin!
Oyuncu Arda Öziri genç yaşta hayata veda etmişti... Ölen arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısı ile evlenen oyuncu Balamir Emrem tepki çekti! Balamir Emrem'e 'Arda Öziri ile olan fotoğraflarını sil' yorumu...
BİM 29-30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu dopdolu!
Son dakika haberi: Asgari ücret zammı ile ilgili kritik açıklama! Yeni Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Cevizi suda 1 gece bekletip içerseniz o hastalığın dermenı oluyor! İşte süper besin cevizin faydaları...
3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru sonucu sorgula! E Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?
2020 AÖL Açıköğretim lise online sınav giriş ekranı! 26 Aralık Bugün MEB AÖL sınavı saat kaçta ve sınava nasıl girilir?
Son dakika: Sabiha Gökçen'e iniş yapan Pegasus uçağının düşmesi ile ilgili kritik rapor tamamlandı: Kusurlu bulundular
Son dakika haberler: İkinci el araba fiyatları düştü! Satıcıların yeni oyunları pes dedirtti
Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Sezon sonunda kapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA