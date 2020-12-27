Sezon sonunda kapacak

Fenerbahçe devre arası transferi için fırsat kollarken bir yandan sezon sonu çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin Bursaspor'un genç oyuncusu Burak Kapacak'ı yakın takibe aldığı ve sezon sonu için oyuncuyla ilgili girişimde bulunmayı planladığı bildirildi.

Fenerbahçe'de yakın takip edilen Burak'la ilgili raporların hayli olumlu olduğu kaydedildi. 1999 doğumlu Burak Kapacak'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Burak için girişimde bulunmuş ancak Bursaspor'un 5 milyon TL'lik bonservis talebi nedeniyle transfer rafa kalkmıştı. Burak'ın iyi performansının devam ediyor olması Fenerbahçe'de ismini de yeniden gündeme getirdi.



FENERBAHÇE'DE 3 POZİTİF VAKA!

SARI-Lacivertlilerde dün şok bir gelişme yaşandı ve 3 oyuncunun Koronavirüs'e yakalandığı bildirildi. F.Bahçe, yaptığı açıklamada, "Futbol takımımız, teknik heyet ve personelimize yapılan Kovid- 19 testlerinde 3 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi. Daha önce de Ozan Tufan, virüse yakalandığını duyurmuştu. Bu haftayı bay geçecek olan Kanarya, haftaya Kasımpaşa ile oynayacak. Ardından Alanyaspor deplasmanına gidecek.



'MEVCUT FUTBOLCULARA ADALETSİZLİK YAPILIYOR'

FENERBAHÇE yöneticisi Metin Sipahioğlu, dün FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Taraftarlardan destek isteyen Sipahioğlu, "Son 6 sezonda sıfır şampiyonluk yaşayan bir Fenerbahçe tablosu var. Hepimizin taraftar olarak hissettiği sabırsızlık ortada ama bunu mevcut oyuncu grubu sanki 6 yıldır buradaymış gibi yansıtmak da biraz adaletsiz ve sağlıksız bir yaklaşım oluyor" dedi. Galatasaray içinse şunları söyledi: "Bir rakibimiz 4 sezon üst üste ligde şampiyon olmuştu ki, o şampiyonlukların nasıl yaşandığı da bugün çok daha net ortaya çıkmış, tırnak içinde söylüyorum 'aydınlanmış' şekilde orada duruyor."