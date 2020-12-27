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Taylan - maçında kendini aştı!

Bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan , 'a karşı alınan galibiyette de takımın yıldızlarındandı. 25 yaşındaki futbolcu, inanılmaz bir istatistiğe imza atarak kendi rekorunu kırdı...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 09:54 Son Güncelleme: 27.12.2020 10:11 ABONE OL
Taylan Trabzonspor - Galatasaray maçında kendini aştı!

Her geçen maç performansını giderek artıran 'ın yükselen değeri , derbisinde yine yıldızlaşan isimler arasında yer aldı.

Taylan Trabzonspor - Galatasaray maçında kendini aştı!

KENDİ REKORUNU KIRDI!
25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk 11 başladığı maçlardaki en yüksek pas yüzdesini karşısında yakaladı.

Taylan Trabzonspor - Galatasaray maçında kendini aştı!

YÜZDE 96'LIK PAS İSABETİ!
Başarılı orta saha, 73 pasın 70'inde isabet bulup, yüzde 96'lık başarı yüzdesine imza attı.

Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Patara’nın ruhu müziğin büyüleyici tınılarıyla yeniden canlanacak
Taylan Trabzonspor - Galatasaray maçında kendini aştı!

maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen , maçında forma giyemeyecek.

Taylan Trabzonspor - Galatasaray maçında kendini aştı!

ÇİZME EKİPLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR!
'daki futboluyla dikkatleri üzerine çeken Taylan, İtalyan kulüplerinin radarında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda yıldızını parlatan 'yı, Sassoulo, Bologna ve Cagliari yakından takip ediyor. (Fotomaç)

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Taylan Trabzonspor - Galatasaray maçında kendini aştı!
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