Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor | CANLI

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.
Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi Yeni Malatyaspor 20, konuk ekip BB Erzurumspor ise 9 puanda bulunuyor.
Süper Lig'de oynanan son maçlarında BB Erzurumspor sahasında Denizlispor'a mağlup olurken, Yeni Malatyaspor ise Alanyaspor deplasmanından 1 puanla döndü.
YENİ MALATYASPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇININ 11'LERİ
YENİ MALATYASPOR: Ertaç; Chebake, Semih, Hadebe, Hafez; Acquah, Youssuf; Umut, Kubilay, Adem, Tetteh
BB ERZURUMSPOR: Kayacan; Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Leo; Osman, Donald, Obertan, Emrah, Novikovas; Gomes
YENİ MALATYASPOR - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - BB. Erzurumspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.