Alanyaspor, haftalar sonra liderliği kaptırdı

Süper Lig'de ilk 9 maçını namağlup tamamlayan ve uzun süre zirvenin sahibi olan Alanyaspor, son haftalarda yaşadığı düşüşü Gaziantep'te de devam ettirdi. Deplasmanda dün Gaziantep FK ile karşılaşan turuncu-yeşilli ekip, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Uzun süredir zirveyi elinde bulunduran Akdeniz temsilcisi, bu mağlubiyetle liderliği en yakın rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Ligde Galatasaray 29 puanla birinciliğe yükselirken, Alanyaspor ise 27 puanla 2. sıraya geriledi.

ARALIK AYI BOYUNCA TEK GALİBİYETİ BEŞİKTAŞ KARŞISINDA

Ligin ilk haftalarında deplasman müsabakalarına iyi hazırlanan Alanyaspor, bu grafiğini sürdüremedi. Son 4 dış saha maçında Gençlerbirliği, Göztepe, Denizlispor ve Gaziantep FK mağlubiyetleri alan turuncu yeşilliler, aralık ayı boyunca tek galibiyetini Beşiktaş karşısında elde etti.

A.Alanyaspor, 2 Aralık Cumartesi Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Alanya temsilcisi, bir sonraki deplasman maçında ise Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

