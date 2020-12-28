Süper Lig'de 15. hafta: Beşiktaş'ın konuğu Sivasspor olacak

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Maçı, Arda Kardeşler yönetecek. Maç 19:00'da başlayacak.

2 TAKIMIN SÜPER LİG PERFORMANSI

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 de mağlubiyet aldı. Toplamda ise 25 puan toplayarak zirve mücadelesi veriyor.

Demir Grup Sivasspor ise, oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 5 de beraberlik aldı. Toplamda 17 puan toplayabildi.

BEŞİKTAŞ'IN İÇ SAHA PERFORMANSI

Sezona evinde kötü başlayan Beşiktaş, Süper Lig'de evinde oynadığı son 4 maçı da kazanmayı bildi. Beşiktaş, iç saha performansını bu maçta da devam ettirmek istiyor.