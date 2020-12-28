Süper Lig'de 15. hafta: Beşiktaş'ın konuğu Sivasspor olacak

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Maçı, Arda Kardeşler yönetecek. Maç 19:00'da başlayacak.
2 TAKIMIN SÜPER LİG PERFORMANSI
Beşiktaş, bu sezon oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 de mağlubiyet aldı. Toplamda ise 25 puan toplayarak zirve mücadelesi veriyor.
Demir Grup Sivasspor ise, oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 5 de beraberlik aldı. Toplamda 17 puan toplayabildi.
BEŞİKTAŞ'IN İÇ SAHA PERFORMANSI
Sezona evinde kötü başlayan Beşiktaş, Süper Lig'de evinde oynadığı son 4 maçı da kazanmayı bildi. Beşiktaş, iç saha performansını bu maçta da devam ettirmek istiyor.
BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ İSİMLER BUGÜN FORMA GİYEMEYECEK
Maç öncesi Beşiktaş'ta önemli eksikler bulunuyor. Beşiktaş'ın bu sezon en önemli gol ayağı olan Vincent Aboubakar, annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a gitti. Diğer yandan solu uyluk iç adalesinde kısmi yırtık bulunan Josef De Souza da bugünkü maçta yer alamayacak. Sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Adem Ljajic de forma giyemeyecek.
2 TAKIM ARASINDAKİ SON 5 MAÇIN SONUÇLARI
01/09/20
Beşiktaş 0-1 Sivasspor CLF
19/01/20
Beşiktaş 1-2 Sivasspor TSL
17/08/19
Sivasspor 3-0 Beşiktaş TSL
22/04/19
Sivasspor 1-2 Beşiktaş TSL
11/11/18
Beşiktaş 1-2 Sivasspor TSL