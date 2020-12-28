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'de 15. hafta: 'ın konuğu olacak

'de 15. haftanın kapanış maçları bugün oynanacak. Günün en önemli maçı olan - Demir Grup maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Günün en önemli maçı saat 19:00'da başlayacak. Beşiktaş'ta maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. İşte Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçına ait son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 10:17 Son Güncelleme: 28.12.2020 12:25 ABONE OL
Süper Lig'de 15. hafta: Beşiktaş'ın konuğu Sivasspor olacak

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Maçı, Arda Kardeşler yönetecek. Maç 19:00'da başlayacak.

2 TAKIMIN SÜPER LİG PERFORMANSI

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 de mağlubiyet aldı. Toplamda ise 25 puan toplayarak zirve mücadelesi veriyor.

Demir Grup Sivasspor ise, oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 5 de beraberlik aldı. Toplamda 17 puan toplayabildi.

BEŞİKTAŞ'IN İÇ SAHA PERFORMANSI

Sezona evinde kötü başlayan Beşiktaş, Süper Lig'de evinde oynadığı son 4 maçı da kazanmayı bildi. Beşiktaş, iç saha performansını bu maçta da devam ettirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ İSİMLER BUGÜN FORMA GİYEMEYECEK

Maç öncesi Beşiktaş'ta önemli eksikler bulunuyor. Beşiktaş'ın bu sezon en önemli gol ayağı olan Vincent Aboubakar, annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a gitti. Diğer yandan solu uyluk iç adalesinde kısmi yırtık bulunan Josef De Souza da bugünkü maçta yer alamayacak. Sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Adem Ljajic de forma giyemeyecek.

2 TAKIM ARASINDAKİ SON 5 MAÇIN SONUÇLARI

01/09/20

Beşiktaş 0-1 Sivasspor CLF

19/01/20

Beşiktaş 1-2 Sivasspor TSL

17/08/19

Sivasspor 3-0 Beşiktaş TSL

22/04/19

Sivasspor 1-2 Beşiktaş TSL

11/11/18

Beşiktaş 1-2 Sivasspor TSL

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Süper Lig'de 15. hafta: Beşiktaş'ın konuğu Sivasspor olacak
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