Gaziantep büyük oynuyor

Akdeniz ekibini Dicko, Muhammet Demir ve Maxim’in golleriyle 3-1 deviren kırmızı-siyahlılar, yenilmezlik serisini 13 maça çıkararak yükselişini sürdürdü
Giriş Tarihi: 28.12.2020ABONE OL
Süper Lig'de Gaziantep FK fırtınası esmeye devam ediyor. Bu sezon tek yenilgisini sezonun ilk maçında Galatasaray'a karşı alan kırmızı- siyahlılar, dün evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek hem rakibini zirveden etti hem de 'Şampiyonluk yarışında ben de varım' dedi. Maça çok iyi başlayan Sumudica'nın öğrencileri;Dicko, Muhammet Demir ve Maxim'in golleriyle sahadan3-1 galip ayrıldı. Alanya'nın tek sayısı ise Davidson'dan geldi. Yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Gaziantep, puanını 27 yaparak üçüncü sıraya oturdu. Son 6 haftada 4. yenilgisinialan Alanyaspor da 27 puanda kaldıve liderliğini kaybetti.
EN ÇOK BİZE YAKIŞIYOR!
Gaziantep FK, maç sonrası sosyal medyada soyunma odasından zafer pozunu, "En çok bize yakışıyor! Dünyanın en güzel takımından sevgilerle" mesajıyla paylaştı.