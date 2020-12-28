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büyük oynuyor

ekibini Dicko, ve Maxim’in golleriyle 3-1 deviren kırmızı-siyahlılar, yenilmezlik serisini 13 maça çıkararak yükselişini sürdürdü

Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
Gaziantep büyük oynuyor
Süper Lig'de Gaziantep FK fırtınası esmeye devam ediyor. Bu sezon tek yenilgisini sezonun ilk maçında Galatasaray'a karşı alan kırmızı- siyahlılar, dün evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek hem rakibini zirveden etti hem de 'Şampiyonluk yarışında ben de varım' dedi. Maça çok iyi başlayan Sumudica'nın öğrencileri; Dicko, Muhammet Demir ve Maxim'in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Alanya'nın tek sayısı ise Davidson'dan geldi. Yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Gaziantep, puanını 27 yaparak üçüncü sıraya oturdu. Son 6 haftada 4. yenilgisini alan Alanyaspor da 27 puanda kaldı ve liderliğini kaybetti.

EN ÇOK BİZE YAKIŞIYOR!
Gaziantep FK, maç sonrası sosyal medyada soyunma odasından zafer pozunu, "En çok bize yakışıyor! Dünyanın en güzel takımından sevgilerle" mesajıyla paylaştı.

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Gaziantep büyük oynuyor
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