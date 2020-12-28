Gaziantep büyük oynuyor

Süper Lig'de Gaziantep FK fırtınası esmeye devam ediyor. Bu sezon tek yenilgisini sezonun ilk maçında Galatasaray'a karşı alan kırmızı- siyahlılar, dün evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek hem rakibini zirveden etti hem de 'Şampiyonluk yarışında ben de varım' dedi.Alanya'nın tek sayısı ise Davidson'dan geldi. Yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Gaziantep, puanını 27 yaparak üçüncü sıraya oturdu.Gaziantep FK, maç sonrası sosyal medyada soyunma odasından zafer pozunu, "En çok bize yakışıyor! Dünyanın en güzel takımından sevgilerle" mesajıyla paylaştı.