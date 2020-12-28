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: Tek eksiğimiz maç kazanmak

HES Kablo Başkan Danışmanı ve , "Türkiye'de ödemelerini yapabilen 3-4 kulüpten biriyiz. Tek eksiğimiz maç kazanmak" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 11:31 ABONE OL
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: Tek eksiğimiz maç kazanmak

Kayserispor Başkan Danışmanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında kulübün son durumuyla ilgili bilgiler verdi. Kulübün transfer yasağına değinen Tokgöz, "23 milyon TL'lik borç nedeniyle transfer yasağımız var. Bunu açmamız mümkün gibi gözükmese de Berna başkan yoğun şekilde çalışıyor. Transfer çalışmalarımız başladı. Bazı transferlerin altyapısı bitmek üzere. Puanlar yakın. Şu anki düşme hattında 13'üncü takıma kadar fark yakın. Bizim düşme travmamız sürüyor. Burada taraftarın endişelerini hepimiz yaşıyoruz. Bu zamana kadar 7.7 milyon Euro eski borç ödendi. Başkan kulübe 100 milyonun üzerinde para verdi. Berna başkanın ödediği rakam kendi cebinden ödediği rakamdır. 2 kere transfer tahtası açılması için 4.5 milyon Euro'ydu. Türkiye'de ödemelerini yapabilen 3-4 kulüpten biriyiz. Tek eksiğimiz maç kazanmak. Sakatlıklar, hakem hataları nedeniyle çok çektik. 8 dakikalık hakem hataları videoları hazırladık. Gerekli yerlere gönderildi" diye konuştu.

"VEFA DESTEK PAKETİ'NDEN 700 BİN TL GELİR SAĞLANDI"

Vefa Destek Paketi projesi hakkında sorulan soru üzerine ise Tokgöz, "Kayserispor Kulübü şehir ile kopmuş durumda. Yıllardan gelen kırgınlıklar var. İş adamı bağışta bulunmuş, hiçbir yerde saygı gösterilmemiş, adı anılmamış. Vefa Paketi'nde kırgınlık küskünlükleri gördük. Vefa Paketi kampanyası bitmeyecek. Vefa Destek Paketi'nden 700 bin TL'ye yakın gelir sağlandı. Kayserispor'a bağış yapıyorsa onun reklamını yaparız. Ben bu insanların ayaklarına gidiyorum. Onlar da bizim isteğimizi kırmıyorlar. Tabii ki onore ediyoruz. Taraftarın da katkısını bekliyoruz. Vefa kombineleri ve esnaf kombineleri çıkacak" dedi.

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Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: Tek eksiğimiz maç kazanmak
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