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- | 11'ler belli oldu

'in 15. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. 'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. 'in düdük çalacağı müsabaka öncesinde iki takımın da 18 puanı bulunuyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 15:22 ABONE OL
Konyaspor - Çaykur Rizespor | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. İsmail Kartal yönetimindeki Konyaspor ile Tomas'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor arasındaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki maçı Burak Şeker yönetecek.

Ligin geride kalan diliminde 13 maça çıkan Konyaspor ve Çaykur Rizespor, 18 puanla sıralanıyor. Konyaspor geçtiğimiz hafta deplasmanda Kayserispor'u, Çaykur Rizespor ise Antalyaspor'u yenmişti.

İLK 11'LER...

Konyaspor: Sehic, Adil, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Oğuz Kağan, Jevtovic, Amir, Skubic, Shengelia, Daci.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail, Yasin, Fabricio, Samudio, Fernando, Tunay, Skoda.

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Konyaspor - Çaykur Rizespor | 11'ler belli oldu
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