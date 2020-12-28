Konyaspor ile Çaykur Rizespor yenişemedi! Puanlar eşitlendi...

Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Ev sahibi Konyaspor, 7'de Amir Hadziahmetovic ile 1-0 ön e geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Deplasman ekibi Çaykur Rizespor 65'te Tunay Torun'dan bulduğu golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Maçta başka gol olmazken karşılaşma 1-1 tamamlandı.
Bu sonuçla Konyaspor 19 puana ulaştı. konuk Çaykur Rizespor da puanını 19 yaptı.
İttifak Holding Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Burak Şeker, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Adil Demirbağ (Dk. 18 Uğur Demirok), Shengelia (Dk. 84 Kravets), Jevtovic, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 68 Milosevic), Hadziahmetovic, Daci
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Meriah, Talbi, İsmail Köybaşı, Baiano (Dk. 77 Donsah), Yasin Pehlivan, Tunay Torun (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Fernando (Dk. 83 Alberk Koç), Samudio (Dk. 70 Michalak), Skoda
Goller: Dk. 7 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 65 Tunay Torun (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 90+4 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 56 Uğur Demirok (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 54 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Skubic'in ceza sahası içinden pasına hareketlenen Hadziahmetovic'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.
7. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.
10. dakikada ceza sahası için kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Shengelia'nın şutunda, top yandan auta çıktı.
20. dakikada Samudio'nun sağ kanattan pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Skoda'nın vuruşunda, top auta gitti.
31. dakikada Tunay Torun'un ceza sahasına yakın noktadan sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fernando'nun sert şutunda, kaleci Sehic soluna gelen topu tokatlayarak kornere gönderdi.
65. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Skoda'nın sert şutu kaleci Sehic'ten dönerken, pozisyonu takip eden Tunay Torun meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
90+3. dakikada Yasin Pehlivan'ın Daci'ye müdahalesi sonrası VAR'a giden hakem Burak Şeker, Yasin Pehlivan'ı direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.