Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor ile Çaykur Rizespor yenişemedi! Puanlar eşitlendi...

ile yenişemedi! Puanlar eşitlendi...

'in 15. haftasında İttifak Holding , sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, Amir Hadziahmetovic öne geçerken konuk ekip Tunay Torun ile 1 puanı kurtardı.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 16:00 Son Güncelleme: 28.12.2020 18:37 ABONE OL
Konyaspor ile Çaykur Rizespor yenişemedi! Puanlar eşitlendi...

Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Ev sahibi Konyaspor, 7'de Amir Hadziahmetovic ile 1-0 ön e geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Deplasman ekibi Çaykur Rizespor 65'te Tunay Torun'dan bulduğu golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Maçta başka gol olmazken karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Bu sonuçla Konyaspor 19 puana ulaştı. konuk Çaykur Rizespor da puanını 19 yaptı.

İttifak Holding Konyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Burak Şeker, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Adil Demirbağ (Dk. 18 Uğur Demirok), Shengelia (Dk. 84 Kravets), Jevtovic, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 68 Milosevic), Hadziahmetovic, Daci

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Meriah, Talbi, İsmail Köybaşı, Baiano (Dk. 77 Donsah), Yasin Pehlivan, Tunay Torun (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Fernando (Dk. 83 Alberk Koç), Samudio (Dk. 70 Michalak), Skoda

Goller: Dk. 7 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 65 Tunay Torun (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 56 Uğur Demirok (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 54 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Skubic'in ceza sahası içinden pasına hareketlenen Hadziahmetovic'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.

7. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

10. dakikada ceza sahası için kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Shengelia'nın şutunda, top yandan auta çıktı.

20. dakikada Samudio'nun sağ kanattan pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Skoda'nın vuruşunda, top auta gitti.

31. dakikada Tunay Torun'un ceza sahasına yakın noktadan sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fernando'nun sert şutunda, kaleci Sehic soluna gelen topu tokatlayarak kornere gönderdi.

65. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Skoda'nın sert şutu kaleci Sehic'ten dönerken, pozisyonu takip eden Tunay Torun meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

90+3. dakikada Yasin Pehlivan'ın Daci'ye müdahalesi sonrası VAR'a giden hakem Burak Şeker, Yasin Pehlivan'ı direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Seren Serengil'den üzücü haber! Ameliyat olmazsam...
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı ne kadar, kaç para oldu? Bakan Selçuk asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
Son dakika asgari ücret zammı açıklaması geldi! AGİ ve Asgari ücret zammı 2021 ne kadar oldu?
Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar...
Son dakika haberi | Emekliye ocak zammı geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
BİM 29-30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 28 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son Dakika Haberi: Asgari ücret 2021 zammı rakamı belli oldu! Yeni asgari ücret ve AGİ zammı oranı net ve brüt ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Emekli Ocak zammı oranı belli oluyor! 2021 Emekli ve memur Ocak maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman başlıyor, kaç gün ve kimleri kapsıyor? İçişleri Bakanlığı 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaspor ile Çaykur Rizespor yenişemedi! Puanlar eşitlendi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA