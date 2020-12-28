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geçen sezonu mumla aratıyor

Geçtiğimiz sezon , G.Saray ve ’a karşı çok başarılı bir grafik çizen , bu sezon ise oynadığı 3 maçta puan dahi alamadı.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
Trabzonspor geçen sezonu mumla aratıyor

Süper Lig'de oynadığı son maçta Galatasaray'a 2-0 kaybeden Trabzonspor, geçen sezonu mumla aratıyor.

2019-2020 sezonunda İstanbul'un 3 büyüklerine karşı başarılı bir grafik çizen bordo-mavililer, bu sezon ise oynadığı 3 mücadelede puan alamadı. Geçtiğimiz sezon ligde ve kupada rakiplerine karşı 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Fırtına, yenilgi yüzü görmemiş ve 3 büyüklerin kâbusu olmuştu.

6 PUAN KAYBETMİŞTİ
Ancak bu sezon işler ters gitmeye başladı. Karadeniz ekibi, geride kalan 15 haftada ligde 3 rakibiyle de karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçlarda Beşiktaş'a 3-1, Fenerbahçe'ye 3-1 ve Galatasaray'a 2-0'lık skorlarla kaybetti. Beşiktaş ve Galatasaray'a sahasında yenilen Trabzonspor, Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olmuştu. Bu sezon 3 Büyükler'e 3 maçta 9 puan kaybeden Trabzonspor geçen sezon ise toplam 6 karşılaşmada sadece 6 puan yitirmişti.

EKUBAN'A 250 BİN EURO ZAM
Trabzonspor'da bir yandan dış transfer çalışmaları sürerken bir yandan da iç transferde hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Abdülkadir Ömür ile Uğurcan Çakır'ın 5 milyon TL olan yıllık ücretlerinin 9 milyon TL'ye çıkarılmasından sonra yıllık 750 bin Euro kazanan Caleb Ekuban'a da iyileştirme yapıldı. 26 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusuyla yapılan görüşmeler sonucunda yıllık aldığı ücret 1 milyon Euro'ya çıkartıldı. Oyuncunun sözleşmesine ayrıca motive edici primler konulacağı da ifade edildi.

KARA GECE! ÜZÜNTÜ ÜSTÜNE ÜZÜNTÜ!
Trabzon yerel medyası, Galatasaray'a 2-0 mağlup olan bordo-mavili takımı sert şekilde eleştirdi. Karadeniz Gazetesi, "Sizin yeriniz burası; çöp. Sosyal medya ayağa kalktı; yönetim istifa. Trabzonspor forması giyen 2-0'da pes etmez. Djaniny saç baş yoldurdu. Bu kadar hovardalık olmaz"; Günebakış Gazetesi, "Trabzon'dan bu kadar. Böyle başa böyle traş. Avcı da isyan etti", Kuzey Ekspres Gazetesi, "Kara gece. Üzüntü üstüne üzüntü. Seri sonu"; Taka Gazetesi, "Foyamız ortaya çıktı. Savunma adeta uyudu. Bu kadar da olmaz. Sen nasıl golcüsün Afobe" başlıklarını kullandı.

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Trabzonspor geçen sezonu mumla aratıyor
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