Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samatta'nın talibi çıktı! Fenerbahçe kararını verdi

'nın talibi çıktı! kararını verdi

'nin sezon başında kadrosuna kattığı , ligin geri kalan diliminde beklenen katkıyı sağlayamadı. Düşük performansına rağmen Tanzanyalı golcünün talipleri ise artıyor. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki golcü için istenen bonservis bedelinin ödenmesi durumunda transfere izin verecek.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 00:45 Son Güncelleme: 28.12.2020 13:59 ABONE OL
Fenerbahçe'de Samatta için karar verildi

Sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla 'dan edilen , yolunda...

Fenerbahçe'de Samatta için karar verildi

Gent formasıyla uzun yıllar Ligi'nde fırtına gibi esen 28 yaşındaki golcü için , tüm şartları zorluyor.

Fenerbahçe'de Samatta için karar verildi

'da ısrar eden Brugge'ün F.Bahçe'nin isteyeceği bonservisi ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Samatta için karar verildi

Ocak için Costa ile eski golcüsü Muriqi'yi listesinde bulunduran F.Bahçe, belirleyeceği bedelin ödenmesi halinde 'nın satılmasına sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de Samatta için karar verildi

Sarı-lacivertlilerin kasasından 'nın bonservisi için 'ya 6 milyon euro ile sportif sonuçlara bağlı olarak ekstra 750 bin euro çıkacak.

Fenerbahçe'de Samatta için karar verildi

Yönetimi'nin bu oyuncunun bonservisi konusunda karar vermesi bekleniyor. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Seren Serengil'in hastalığı ne? Ameliyat eden doktoru açıkladı!
Asgari ücret ve AGİ zammı ile ilgili Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: 2021 AGİ ve Asgari Ücret zammı ne kadar oldu?
Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlıyor? İçişleri Bakanlığı yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesini SON DAKİKA yayınladı
Emekli 2021 Ocak maaş zammı ile ilgili son dakika haberi: İşte en düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı...
Kapalıçarşı'da son dakika altın fiyatları hareketliliği! 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Canice öldürülen Aylin Sözer ile ilgili son dakika haberi: Aylin Sözer Çapan cinayetinde yürek burkan detay!
Bu haftanın BİM aktüel ürünleri bugün raflarda yerini alıyor! BİM 29-30 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
SON DAKİKA: Bakan Selçuk'tan flaş açıklama! MEB tablet dağıtımı ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?
Son dakika haberler: 46 kiloya düşen Seren Serengil'in doktoru şok gerçeği açıkladı: Biz uygun bulmamıştık
3.faz E Devlet ile 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı: 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Samatta'nın talibi çıktı! Fenerbahçe kararını verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA