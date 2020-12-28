Son dakika! Gençlerbirliği - Kayserispor maçına VAR damga vurdu!

Daha sonra 63. ve 67. dakikalarda Gençlerbirliği, Giovanni Sio ile 2 gol buldu fakat 2 gol de VAR uyarısı sonrası geçersiz sayıldı.

70. dakikada Gençlerbirliği, Berat Özdemir'in attığı golle 2-2'lik eşitliği yakaladı.

84. dakikada Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz ile bir gol daha buldu fakat hakem Cüneyt Çakır, Sefa'nın golü öncesinde faul olduğunu tespit etti ve VAR incelemesinin ardından ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

MAÇ SONUCU

Gol düellosuna sahne olan Gençlerbirliği - Kayserispor maçını Gençlerbirliği 3-2 kazanarak 3 puanı aldı.