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Son dakika! - Kayserispor maçına VAR damga vurdu!

Son dakika haberi: 'de 15. hafta maçları devam ediyor. Saat 16:00'da başlayan - Kayserispor maçı adeta nefesleri kesti. İki takım arasında oynanan mücadelede toplamda 4 gol VAR'dan iptal edildi. İşte nefesleri kesen maçın detayları...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 18:01 Son Güncelleme: 28.12.2020 18:06 ABONE OL
Son dakika! Gençlerbirliği - Kayserispor maçına VAR damga vurdu!

Son dakika: Gençlerbirliği, Süper Lig 'in 15. haftasında kendi sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Nefesleri kesen maça VAR damga vurdu.

4 GOL VAR UYARISI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

Gençlerbirliği ve Kayserispor arasında oynanan maçta gol VAR'dan iptal edildi.

Maçın 60. dakikasında Kayserispor, Kanga ile bir gol buldu fakat VAR uyarısı sonrası atılan bu gol iptal edildi.

Daha sonra 63. ve 67. dakikalarda Gençlerbirliği, Giovanni Sio ile 2 gol buldu fakat 2 gol de VAR uyarısı sonrası geçersiz sayıldı.

70. dakikada Gençlerbirliği, Berat Özdemir'in attığı golle 2-2'lik eşitliği yakaladı.

84. dakikada Gençlerbirliği, Sefa Yılmaz ile bir gol daha buldu fakat hakem Cüneyt Çakır, Sefa'nın golü öncesinde faul olduğunu tespit etti ve VAR incelemesinin ardından ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

MAÇ SONUCU

Gol düellosuna sahne olan Gençlerbirliği - Kayserispor maçını Gençlerbirliği 3-2 kazanarak 3 puanı aldı.

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Son dakika! Gençlerbirliği - Kayserispor maçına VAR damga vurdu!
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